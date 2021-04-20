Стало известно, через какое время после болезни происходит повторное заражение коронавирусом

Украинцы, которые переболели коронавирусом, могут повторно заразиться уже через 3-4 месяца. Об этом говорится в сообщении председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого в Facebook.

Коронавирус. Фото из открытых источников

По данным нардепа, в первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавирусом возможно через 6-9 месяцев после болезни.

Украинские эпидемиологи проанализировали 1,2 тысяч случаев повторного заражения коронавирусом.

"Выводы неутешительны: чаще всего люди заражались через 3-4 месяца, иногда — через 5 месяцев, были единичные случаи заражения через полтора месяца", — говорится в сообщении Радуцкого.

По его словам, это свидетельствует о кратковременном сохранении высокого уровня антител в организме. Учитывая то, что в Украине прогнозируют четвертую волну коронавируса осенью 2021 года, Радуцкий говорит и о вероятности повторных случаев заражения.

По мнению нардепа, Украине необходимо ускорить кампанию по вакцинации, поскольку до конца года наша страна может не успеть привить достаточное количество взрослого населения. Хотя в планах Минздрава предполагается вакцинация 70% граждан до конца 2021 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заговорил о собственной лаборатории по производству лекарств и вакцин от коронавируса. Подобные тезисы озвучивает в эфирах ТВ и глава Минздрава Максим Степанов. "Комментарии" попросили экспертов оценить эту идею и объяснить, насколько она актуальна и может ли быть реализована.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", стало известно о новой мутации коронавируса. В ряде стран медики фиксируют новый вид коронавируса — так называемую двойную мутацию.

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