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Как меняется пандемия: в ВОЗ сделали предупреждение

В ВОЗ заявили, что в 2021 году пандемия коронавируса ускоряется

29 апреля 2021, 12:59
Автор:

Таисия Ерохина

Пандемия коронавируса ускоряется, заявила глава Панамериканского регионального отделения ВОЗ (PAHO) Карисса Этьен. Об этом передает Reuters.

Как меняется пандемия: в ВОЗ сделали предупреждение

Коронавирус. Фото из открытых источников

По ее словам, пандемия COVID-19 набирает обороты, поэтому справедливый доступ к вакцинам и эффективные профилактические меры имеют решающее значение для того, чтобы попытаться переломить ситуацию.

"Наш регион все еще находится под управлением этой пандемии. В нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года показала худшую динамику, чем в 2020 году", — заявила на брифинге руководитель PAHO.

Этьен отметила, что преодолеть эту пандемию можно только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер.

"Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется", — предупредили в ВОЗ.

Напомним, украинский врач рассказал, будет ли действовать вакцина против индийского штамма коронавируса и защищены ли переболевшие ранее. Распространение нового штамма коронавируса, так называемого индийского, вызывает тревогу. Его заметили не только в Индии, а и в других странах, в том числе — Турции. По прогнозам экспертов, в мае индийский штамм уже будет в Украине, поскольку люди вернутся после отдыха в этих странах.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", врач рассказал, как протекает коронавирус при повторном заболевании. Медик подчеркивает, что повторное заболевание происходит очень редко. Украинцы, которые переболели коронавирусом, могут повторно заразиться уже через 3-4 месяца. В первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавирусом возможно через 6-9 месяцев после болезни.


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Источник: https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-americas-idUSE1N2JR01Z
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