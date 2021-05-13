Степанов об условиях отмены карантина в Украине

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Ольга Чародий
Министр здравоохранения Максим Степанов полагает, что при
вакцинации 70% взрослого населения Украины карантинные ограничения можно
отменить. Об этом министр заявил в эфире телеканала "Наш".
Медицинская маска (фото из открытых источников)
На вакцинацию 100% взрослых украинцев Минздрав уже не
надеется и рассчитывает иммунизировать хотя бы 70% совершеннолетних.
По последним данным, первую дозу вакцины в Украине получили
901 тыс. человек, полный курс иммунизации (с двумя дозами) прошли только 3828
украинцев.
Напомним, коронавирусные вакцины считаются надежным способом победить внезапно сковавшую человечество болезнь. Однако как и любое другое лекарство, эти препараты имеют свои противопоказания и вероятные осложнения после использования. Представители Минздрава рассказывают, кто больше остальных подвержен риску возникновения тромбов в мозговых сосудах, даже вне зависимости от вакцинации. По информации врача-иммунолога Федора Лапия и медэксперта организации UNICEF Катерины Булавиновой, чаще всего от тромбоза страдают женщины.
Весьма интересным является "вековой" разброс этого неприятного заболевания. По словам специалистов, риск возникновения непроходимости в кровяных сосудах выше всего у женщин, которые не достигли 55-летнего возраста. У представительниц этой вековой категории тромбы зачастую поражают ту часть кровеносной системы, которая расположена в районе головного мозга. "Блокада" свернутыми частичками крови обычно происходит в венозных синусах.
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