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Степанов об условиях отмены карантина в Украине

Первую дозу вакцины в Украине получили 901 тыс. человек

13 мая 2021, 23:49
Автор:

Ольга Чародий

Министр здравоохранения Максим Степанов полагает, что при вакцинации 70% взрослого населения Украины карантинные ограничения можно отменить. Об этом министр заявил в эфире телеканала "Наш".

Степанов об условиях отмены карантина в Украине

Медицинская маска (фото из открытых источников)

На вакцинацию 100% взрослых украинцев Минздрав уже не надеется и рассчитывает иммунизировать хотя бы 70% совершеннолетних.

"На 100% уничтожить вирус будет, наверное, невозможно. 100% вакцинации будет достичь невозможно. Мы, скажу вам откровенно, очень надеемся, что вакцинируем 70%", — заявил Степанов.

По последним данным, первую дозу вакцины в Украине получили 901 тыс. человек, полный курс иммунизации (с двумя дозами) прошли только 3828 украинцев.

Напомним, коронавирусные вакцины считаются надежным способом победить внезапно сковавшую человечество болезнь. Однако как и любое другое лекарство, эти препараты имеют свои противопоказания и вероятные осложнения после использования. Представители Минздрава рассказывают, кто больше остальных подвержен риску возникновения тромбов в мозговых сосудах, даже вне зависимости от вакцинации. По информации врача-иммунолога Федора Лапия и медэксперта организации UNICEF Катерины Булавиновой, чаще всего от тромбоза страдают женщины.

Весьма интересным является "вековой" разброс этого неприятного заболевания. По словам специалистов, риск возникновения непроходимости в кровяных сосудах выше всего у женщин, которые не достигли 55-летнего возраста. У представительниц этой вековой категории тромбы зачастую поражают ту часть кровеносной системы, которая расположена в районе головного мозга. "Блокада" свернутыми частичками крови обычно происходит в венозных синусах.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ErX-LbZW-zE
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