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Вне зависимости от вакцинации: кто больше всего склонен к развитию тромбоза

Чаще всего тромбы образовываются у женщин, которые младше 55 лет

сегодня, 18:44
Автор:

Вечканова Елена

Коронавирусные вакцины считаются надежным способом победить внезапно сковавшую человечество болезнь. Однако, как и любое другое лекарство, эти препараты имеют свои противопоказания и вероятных осложнений после использования. Представители Минздрава рассказывают, кто больше остальных подвержен риску возникновения тромбов в мозговых сосудах, даже вне зависимости от вакцинации.

Вне зависимости от вакцинации: кто больше всего склонен к развитию тромбоза

Тромбозу подвержены женщины младше 55 лет. Фото: Simone Brandt

По информации врача-иммунолога Федора Лапия и медэксперта организации UNICEF Катерины Булавиновой, чаще всего от тромбоза страдают женщины.

Весьма интересным является "вековой" разброс этого неприятного заболевания. По словам специалистов, риск возникновения непроходимости в кровяных сосудах выше всего у женщин, которые не достигли 55-летнего возраста.

У представительниц этой вековой категории тромбы зачастую поражают ту часть кровеносной системы, которая расположена в районе головного мозга. "Блокада" свернутыми частичками крови обычно случается в венозных синусах.

В подтверждение своих слов Федор Лапий объяснил, что ученые проводили специальные исследования. Проверялись случаи тромбоза, которые обнаруживались и лечились еще до начала коронавирусной пандемии в мире.

Оказывается, грипп также способствует образованию тромбов в крови. Как и в случае заболевания COVID-19, чаще всего с таким осложнением сталкивались женщины, не достигшие возраста 55 лет. При этом многие из них не вакцинировались прежде.

Вероятно, это некая особенность человеческая организма, которая отмечается у представителей определенного пола и возраста.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, к каким выводам пришли представители специальной независимой комиссии, анализировавшей последствия коронавирусной пандемии. Можно ли было избежать таких трагических последствий развития заболевания, узнавайте в нашем материале.

Также на портале мы сообщали, какие разработки собираются использовать украинские ученые при создании отечественной вакцины против ковида.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1849996898496740
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