Вне зависимости от вакцинации: кто больше всего склонен к развитию тромбоза

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Вечканова Елена
Коронавирусные вакцины считаются надежным способом победить внезапно сковавшую человечество болезнь. Однако, как и любое другое лекарство, эти препараты имеют свои противопоказания и вероятных осложнений после использования. Представители Минздрава рассказывают, кто больше остальных подвержен риску возникновения тромбов в мозговых сосудах, даже вне зависимости от вакцинации.
Тромбозу подвержены женщины младше 55 лет. Фото: Simone Brandt
По информации
врача-иммунолога Федора Лапия и медэксперта организации UNICEF Катерины Булавиновой, чаще всего от
тромбоза страдают женщины.
Весьма интересным
является "вековой" разброс этого неприятного заболевания. По словам специалистов,
риск возникновения непроходимости в кровяных сосудах выше всего у женщин,
которые не достигли 55-летнего возраста.
У
представительниц этой вековой категории тромбы зачастую поражают ту часть кровеносной
системы, которая расположена в районе головного мозга. "Блокада" свернутыми
частичками крови обычно случается в венозных синусах.
В подтверждение
своих слов Федор Лапий объяснил, что ученые проводили специальные исследования.
Проверялись случаи тромбоза, которые обнаруживались и лечились еще до начала
коронавирусной пандемии в мире.
Оказывается,
грипп также способствует образованию тромбов в крови. Как и в случае заболевания
COVID-19, чаще всего с таким осложнением
сталкивались женщины, не достигшие возраста 55 лет. При этом многие из них не
вакцинировались прежде.
Вероятно, это
некая особенность человеческая организма, которая отмечается у представителей
определенного пола и возраста.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, к каким выводам пришли представители специальной независимой
комиссии, анализировавшей последствия коронавирусной пандемии. Можно ли было
избежать таких трагических последствий развития заболевания, узнавайте в нашем материале.
Также на портале мы
сообщали, какие разработки собираются использовать украинские ученые при создании отечественной вакцины против ковида.
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