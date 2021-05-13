Можно ли было избежать пандемии коронавируса: объяснение экспертов

Независимые эксперты утверждают, что коронавирусная пандемия могла обойти человечество стороной. О таких выводах комиссии, работающей при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает BBC Украина.



Пандемии коронавируса можно было избежать. Фото: Depositphotos

По мнению исследователей, как организация, так и многие мировые политики предоставили человечеству "токсичный коктейль", неверно начав организовывать систему борьбы с коронавирусом.

В отчете независимой комиссии указывается, что режим чрезвычайной ситуации в глобальных масштабах специалисты ВОЗ должны были объявить на неделю раньше, нежели это было сделано (22, а не 30 января 2020 года — ред.).

По мнению одной из соруководительниц комиссии Элен Джонсон Сирлиф, при должном и быстром реагирования, а также правильной координации всех действий человечество бы не столкнулось с трагедией такого масштаба. Стоит уточнить, что сейчас коронавирус забрал жизни более 3 миллионов человек, согласно официальной статистике. Неофициально, разумеется, эта цифра еще больше.

Исследователи утверждают, что многие страны потратили лишний месяц, прежде чем начали выполнять требованиям Всемирной организации здравоохранения. К тому же, решения о временном закрытии границ для туристов очень долго воспринимались как рекомендация, а не данность. Это, утверждают в комиссии, также сильно повлияло на распространение вируса.

Помимо прочего ученые отмечают, что многие государства вместо подготовки своих медицинских систем к наплыву вероятных пациентов тратили время на закупку тогда еще не столь необходимых защитных костюмов или медикаментов.

Отмечается, что комиссия не просто раскритиковала действия ВОЗ, но и предоставила некие предложения, дабы избежать повтора подобных пандемий в будущем. Среди рекомендаций следует выделить несколько главных:

• ВОЗ предлагают основать специальный совет, который будет рассматривать вопросы угрозы здоровью. Члены такого органа смогут заставить отвечать по закону государства, которые нарушают определенный протокол действий;

• в ближайшем будущем может появиться спецсистема для присмотра за болезнями. Интересно, что информация, собираемая таким ресурсом, может быть опубликована без одобрения со стороны — то бишь конкретными странами;

• вакцины могут признать общедоступными благами, а также создать некий механизм, который поможет финансировать борьбу с любой пандемией.

Интересно, что коронавирусную пандемию многие ученые уже окрестили понятием, близким для многих украинцев. "Чернобыль XXI века" — можно услышать за границей. Все потому, что многие правительства, как СССР в 1986 году, слишком медлили, прежде чем принять необходимые меры.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда в Украине следует ориентировочно ожидать очередной, четвертой серьезной вспышки коронавирусного заболевания. Больше подробностей — в нашем материале.

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