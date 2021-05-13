Можно ли было избежать пандемии коронавируса: объяснение экспертов

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Вечканова Елена
Независимые
эксперты утверждают, что коронавирусная пандемия могла обойти человечество
стороной. О таких выводах комиссии, работающей при Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) сообщает BBC Украина.
Пандемии коронавируса можно было избежать. Фото: Depositphotos
По мнению
исследователей, как организация, так и многие мировые политики предоставили
человечеству "токсичный коктейль", неверно начав организовывать систему борьбы
с коронавирусом.
В отчете независимой
комиссии указывается, что режим чрезвычайной ситуации в глобальных масштабах специалисты
ВОЗ должны были объявить на неделю раньше, нежели это было сделано (22, а не 30
января 2020 года — ред.).
По мнению одной
из соруководительниц комиссии Элен Джонсон Сирлиф, при должном и быстром
реагирования, а также правильной координации всех действий человечество бы не
столкнулось с трагедией такого масштаба. Стоит уточнить, что сейчас коронавирус
забрал жизни более 3 миллионов человек, согласно официальной статистике.
Неофициально, разумеется, эта цифра еще больше.
Исследователи
утверждают, что многие страны потратили лишний месяц, прежде чем
начали выполнять требованиям Всемирной организации здравоохранения. К
тому же, решения о временном закрытии границ для туристов очень долго
воспринимались как рекомендация, а не данность. Это, утверждают в комиссии,
также сильно повлияло на распространение вируса.
Помимо прочего
ученые отмечают, что многие государства вместо подготовки своих медицинских
систем к наплыву вероятных пациентов тратили время на закупку тогда еще не
столь необходимых защитных костюмов или медикаментов.
Отмечается, что
комиссия не просто раскритиковала действия ВОЗ, но и предоставила некие предложения,
дабы избежать повтора подобных пандемий в будущем. Среди рекомендаций следует
выделить несколько главных:
• ВОЗ предлагают
основать специальный совет, который будет рассматривать вопросы угрозы здоровью.
Члены такого органа смогут заставить отвечать по закону государства, которые
нарушают определенный протокол действий;
• в ближайшем
будущем может появиться спецсистема для присмотра за болезнями. Интересно, что
информация, собираемая таким ресурсом, может быть опубликована без одобрения со
стороны — то бишь конкретными странами;
• вакцины могут
признать общедоступными благами, а также создать некий механизм, который
поможет финансировать борьбу с любой пандемией.
Интересно, что коронавирусную
пандемию многие ученые уже окрестили понятием, близким для многих украинцев. "Чернобыль
XXI века" — можно услышать за границей. Все
потому, что многие правительства, как СССР в 1986 году, слишком медлили, прежде
чем принять необходимые меры.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, когда в Украине следует ориентировочно ожидать очередной, четвертой серьезной вспышки коронавирусного заболевания. Больше подробностей — в нашем материале.
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