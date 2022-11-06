Прогноз для Украины: что знаковое ожидать на ближайшей неделе

В военное время, когда ситуация динамично меняется, а то или иное движение на фронте российско-украинской войны отображается на всех сферах жизни, тяжело делать какие-то прогнозы. И всё же есть определенные запланированные вещи, некие анонсируемые события и более-менее просчитываемые обстоятельства. И их специально для издания "Комментарии" проанализировали эксперты.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Основная интрига – удастся ли принудить Украину к переговорам

Директор Института внешне-политических исследований, конфликтолог, доктор политических наук Григорий Перепелица считает, что обстановка на фронте существенно не изменится.

"Прогноз, что на будущей неделе ВСУ освободят правый берег Херсонской области – вряд ли реальный. Как и то, что российские регулярные войска и "вагнеровцы" возьмут Бахмут на Донетчине. Фронт стабилизировался, несмотря на то, что оккупанты проводят массированные атаки, – отмечает эксперт. – На Луганщине, где особенно жарко по линии Сватово-Кременная, тоже особых перемен не предвидится. Россияне успели туда вернуться после поражения под Лиманом и построить достаточно мощную оборону. В течение недели наши войска штурмуют эти позиции, но не могут продвинуться. То есть, фронт замер. И очевидно, в течение недели на востоке и юге будут продолжать позиционные бои, но без существенного продвижения какой-то из сторон", – отмечает эксперт.

Что касается севера, угроз со стороны Беларуси, то пока, по мнению Григория Перепелицы, белорусские и российские войска там не готовы к наступлению с целью перерезать пути поставок будущего ленд-лиза.

"На данный момент противник сделал ставку на массированные удары дронами и ракетами по западной части нашей страны, где проходят соответствующие коммуникации. Но большого успеха тут не достигли", – говорит эксперт.

С лендлизом, по его словам, пока не всё ясно. США объявили новый пакет помощи Украине, куда включены 240 бронетранспортеров, 90 танков и так далее. Но вопрос – лендлиз ли это или какая-то другая программа. Однако очевидно увеличение поставок западного вооружения, и они будут наращиваться, уверен Григорий Перепелица.

где ему, думаю, намекали о необходимости скорее усадить Киев и Москву за стол переговоров. Чтобы спасти российские войска от надвигающегося поражения. Инициаторов таких переговоров уже немало, в том числе среди "двадцатки". Даже из Белого дома пошел посыл украинскому руководству – сделайте хотя бы вид, что готовы к переговорам Эта тема активно раскручивается и продолжит раскручиваться, прежде всего, по инициативе страны-агрессора, которой перемирие необходимо для перегруппировки войск. Потери у россиян значительно выросли, как в технике, так и в личном составе. Они бросают необстрелянных мобилизованных сразу в бой. И ВСУ значительно легче их уничтожать, чем когда были жестокие боевые действия с остатками элитных подразделений и соединений сухопутных войск РФ". "Если говорить о политической стороне, то будущая неделя пройдет в приготовлениях намеченной на середину ноября на Бали встрече "Большой двадцатки". Байден четко дал понять, что не намерен встречаться там с Путиным, если тот приедет туда, – отмечает эксперт. – Основная интрига – удастся ли принудить Украину к переговорам. Такие попытки были со стороны Эрдогана, канцлер Германии Шольц н этой неделе ездил в Китай

Многое в экономическом плане зависит от успехов на фронтах

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что нас на грядущей неделе точно ожидает реакция на принятый 3 ноября в целом бюджет.

"Ждем его подписания президентом как закона, более глубокий анализ экономистов по поводу тех цифр, что прописали в главном финансовом документе, – говорит эксперт. – Многое в экономическом плане зависит от успехов на фронтах. Всё чисто психологически. Идет подготовка к освобождению правого берега Днепра, включая Херсон. Будет это на следующей неделе или нет – сказать сложно. Но настрой позитивно-ожидательный. Курс, думаю, останется в тех же рамках, что и сейчас. Зерновая инициатива восстановилась, корабли идут, это также добавляет позитива ".

Что касается промежуточных выборов в Конгресс США (намечены на 8 ноября) и их возможных результатов, то, по мнению Олега Пендзина, важно понять следующее – вовсе не случайно на этой неделе в Киев приезжал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Думаю, были даны определенные гарантии, что, независимо от результатов выборов, объем помощи Украине не изменится, – поясняет эксперт. – Более того – перечень тех пунктов, которые будут считаться победой в этой войне, во имя чего и работают сейчас и ВСУ, и наши партнеры, полностью соответствует нашему пониманию. Не исключаю, что формально украинские власти, как того хотели бы зарубежные партнеры, заявят о готовности к переговорам с россиянами. Но лишь при условии, что те полностью покинут наши территории по состоянию на международно признанные границы 1991 года. Понятно, что это ни к чему не приведет".

Продолжит активно развиваться ситуация вокруг Ирана

По мнению эксперта Украинского института политики Николая Спиридонова, среди основных событий будущей недели – выборы в Конгресс США, нарастание напряжения вокруг Ирана и финализация подготовки к саммиту "Большой двадцатки", который пройдет 15-16 ноября.

не означает позицию партии в целом. Так что не будет никакого негатива для Украины в случае возможной победы республиканцев на данных промежуточных выборов", – считает Николай Спиридонов. "На выборах в Конгресс есть хорошие перспективы победы у республиканцев. Но на поддержке Украины это вряд ли отобразится, – считает эксперт. – По этой теме существует двухпартийный консенсус. И при голосованиях, как минимум, половина республиканцев будет выступать за дальнейшую помощь Украине. И практические все демократы. Информационный шум, когда отдельные республиканцы заявляют о необходимости сокращения такой поддержки

Он уверен, что продолжит активно развиваться ситуация вокруг Ирана, который поставляет РФ достаточно много печально известных дронов-камикадзе и, вероятно, поставит ракеты.

"Делается это явно не просто так. Есть подозрения, что Иран получил от РФ ядерные технологии. Именно поэтому он, похоже, нагнетает ситуацию вокруг Израиля и Саудовской Аравии. Понятно, что РФ выгодно создать еще один очаг противостояния в мире, чтобы были менее консолидированные санккции против нее. Надеюсь, ситуация не выйдет из-под контроля, второй большой войны не случится, хоть ситуация остается напряженной", – отмечает эксперт.

Что касается саммита G20, то неделя накануне его проведения обозначит, по мнению Николая Спиридонова, поедет ли туда Путин.

"Если поедет, могут быть разные неожиданности, – отмечает политолог. – Некоторые эксперты даже не исключают возможности его ареста. Как минимум, российского президента ждет тотальный игнор и очень сложные переговоры. Поэтому сомневаюсь, что он туда поедет. Что касается президента Украины, то Зеленский принял правильное решение выступать в режиме онлайн. Как верховный главнокомандующий он остается в Украине пока идет война. Практика показывает, что и выступая по видеосвязи он остается чуть ли не самым цитируемым политиком в мире. Так что данная стратегия оправдывается. От саммита же мы ждем, что самые влиятельные страны мира проведут с РФ воспитательную работу, объясняя, что с агрессией пора заканчивать".

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