США хотят видеть открытость Украины к переговорам с РФ: о чем говорит новый вброс в СМИ

Администрация президента США Джо Байдена приватно просит лидеров Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. В материале Washington Post отмечается, что эти просьбы мотивированы не тем, чтобы подтолкнуть Киев сесть за стол переговоров с Москвой. Мол, так американские власти пытаются обеспечить правительству Украины поддержку со стороны других стран, обеспокоенных принципиальным отказом Зеленского общаться с Путиным. О чём говорит появление этой статьи? Какую открытость хотят от Украины? Каковы шансы на переговоры Киева и Москвы, РФ и Запада? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Украина – за дипломатию и переговоры и готова к ним сразу после того, как последний рашистский солдат уберется с нашей территории

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан поясняет:

"Ничего удивительного в появлении в американских СМИ такого нарратива нет. Ведь на Западе хватает желающих поскорее окончить войну. Так было всегда. И так будет, пока Украина не победит нацистскую Россию. Стоит ли Украине как-нибудь реагировать на такие призывы? Официально нет. Это ведь не официальная позиция, озвученная кем-то из представителей Белого дома. Более того, появилась эта публикация сразу после исторического, как его назвали в Киеве, неанонсированного визита советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. Скорее всего, некоторым из недоброжелателей Администрации Байдена накануне выборов в Конгресс хочется смазать положительное впечатление от этого визита в глазах американских избирателей. Тем более, что по последним опросам, около 73% американцев поддерживают необходимость оказания военной помощи Украине".

В то же время, продолжает эксперт, команда Зеленского давно уже научилась находить наиболее оптимальный формат ответа на такого рода забросы.

"Для этого существует целый штат коммуникаторов – от Подоляка до Арестовича. А послание авторам этого заброса должно быть простым, – считает Вадим Трюхан. Суть его сводится к двум постулатам. Первый. Украина – за дипломатию и переговоры. И готова к ним сразу после того, как последний рашистский солдат уберется с нашей территории. Второй. Если Запад заинтересован в начале переговоров о пост-военном мире, справедливом и демократическом, он должен, наконец, включиться по полной – и помочь Украине изгнать с нашей территории захватчиков. Системы ПВО/ПРО, современная бронетехника, в том числе танки, военные самолеты и беспилотники разных систем – это то, что приближает начало переговоров".

При этом, отмечает эксперт, следует исходить из того, что в Свободном мире не найдется ответственного политика, который осмелится публично призвать Украину остановить сопротивление и сдать свои территории, своих людей рашистам, чего добивается военный преступник №1 в мире – Путин.

Всегда есть некий слой нереалистичных людей, верящих в чудеса, в переговоры с Гитлером, с Путиным

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев подчеркивает, что в Администрации Байдена – разные взгляды на происходящее в Украине. Однако все, по его мнению, понимают, почему Зеленский отказался от переговоров с Путиным.

"Несмотря на предупреждения, что это поставит крест на даже гипотетических переговорах, россияне провели псевдореферендумы, а потом еще и на своем фейковом законодательном уровне утвердили новые аннексии четырех украинских областей. О чем вести разговоры с оккупантами? На днях Зеленский вновь подчеркнул – если гипотетически представить, что русские выведут войска со всей территории Украины, признают свою вину и начнут выплачивать репарации – тогда и будет, о чём поговорить. Ну, а в американской прессе периодически выходят странные тексты, как тот, что сейчас в Washington Post. Вряд ли это как-то повлияет на ситуацию. Всегда есть некий слой нереалистичных людей, верящих в чудеса, в переговоры с Гитлером, с Путиным. И они периодически продвигают свою точку зрения, вполне возможно, при спонсировании русскими", – поясняет эксперт.

Но, продолжает он, все планы поговорить, договориться с Путиным не сбудутся по той простой причине, что он сам не даст им реализоваться.

"Может хоть сто статей подобного плана выйти в Washington Post или The New York Times, ничего это не даст. Путин не вменяемый. Недоговороспособный. Это поняли уже даже французские и немецкие власти, ранее пытавшиеся качать тему переговоров, – акцентирует Айдер Муждабаев. – Западные "леваки", как и ультраправые, понятно, будут до конца стоять за Путина. Как в свое время некоторых из них стояли за Гитлера. Всё ради того, чтобы сохранить свой рейтинг. Но в этой войне не может быть компромиссов. Потому что она – смертельная, против всех западных ценностей, вместе взятых. И если в Украине победит ось зла, представляемая сейчас Россией, Беларусью, Ираном, Северной Кореей, то посыплется весь мир. Китай нападет на Тайвань, вспыхнет Ближний Восток, а нам запылает и Европа. Весь мир рухнет".

Так что, резюмирует эксперт, есть надежда, что и в Администрации Байдена, и в европейский странах возобладает реалистичный подход.

"И Путин этому поможет, – уверен он. – Потому что в ответ на каждую попытку с ним договориться, он творит очередное безумие. Не даром Байден с ним уже не разговаривает и не собирается. Похоже, он ранее, во время предыдущих личных встреч и телефонных бесед не раз предупреждал Путина, чтобы тот не вздумал атаковать Украину. А тот плюнул ему в лицо. И ему, и Америке, и всему демократическому миру".

Мы прямо сейчас становимся свидетелями превращение России в европейский аналог ИГИЛа

Экономист, общественно-политический деятель Александр Гаврутенко уверен, что переговоров с той Россией, какой она стала при Путине, быть не может.

"Наиболее близкий мне фронт – идеологический, где значимые события происходят один раз на несколько десятилетий, а влияние их глобальное и надисторическое. В последнее время в Европе, в мире зреет идея о необходимости признания России страной-террористом. Некоторые страны, наиболее прозорливые из-за своей непосредственной близости к агрессору, это уже сделали, и тем самым, надеюсь, положили начало полному исключению государства-белой горячки из глобальный цивилизованных процессов", – подчеркивает эксперт.

В то е самое время, продолжает он, словно в подтверждение правильности этой идеи, российское руководство на этой неделе более четко сартикулировало на ряде публичных выступлений и свой новый идеологический курс. Где цели существования российского государства – не в обеспечении процветания своих граждан, а в "исторической борьбе с кознями и коварством мифического запада".

"А так как эта борьба у них обусловлена метафизическими идеями о своем духовном превосходстве над сатанистским западом, то мы прямо сейчас становимся свидетелями превращение России в европейский аналог ИГИЛа, в средневековый православный халифат. И если для цивилизованных стран эти идеологические сдвиги грозят только необходимостью более надежной военной обороны, то для россиян — это чрезвычайно плохая новость, особенно для тех, кто еще сохранил остатки благоразумия", – констатирует Александр Гаврутенко.

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