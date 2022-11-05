Лукашенко получил очередное предупреждение за помощь Путину: как Украина и Запад могут наказать Беларусь

Главы МИД стран G7 (Большой семерки) призвали самопровозглашенного президента Республики Беларусь (РБ) Александра Лукашенко прекратить втягивать Беларусь в войну против Украины. В коммюнике встречи министров иностранных дел G7, обнародованном на сайте МИД ФРГ, отмечается, что на РБ наложат "огромные дополнительные расходы", если официальный Минск будет и дальше разрешать российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси для запуска ракет по Украине. Тем временем Генштаб ВСУ сообщает, что с территории РБ сохраняется угроза нанесения новых ударов противником и применения ударных БпЛА, а также там продолжается прием и размещение российских военнослужащих. Как Украина и Запад могут покарать Беларусь? Насколько велики угрозы с ее стороны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Лукашенко и Путин. Фото: из открытых источников

Есть все признаки того, что Беларусь рано или поздно может быть втянута в войну непосредственно

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик поясняет:

"Лукашенко продолжает балансировать. Он ходит по тонкому льду. В прямую войну пока не втягивается, но предоставляет РФ территорию РБ для атак на Украину, проведения разведки, подготовки российских "чмобиков" (от "частичная мобилизация"). Сейчас Россия активно использует военную инфраструктуру Беларуси как учебку для мобилизированных, которых потом использует на юге или востоке Украины".

По мнению эксперта, сохраняется опасность большого вторжения со стороны РБ.

"Есть все признаки того, что Беларусь рано или поздно может быть втянута в войну непосредственно. Не столько для захвата территорий, собственно оккупации (на это совместных сил белорусов и россиян, которые могут начать вторжение на северную часть Украины, вряд ли хватит), сколько для оттягивания наших группировок с того же юга. Так что тут речь скорее о сковывании наших сил и средств. Что и так уже делается бесконечными учениями на территории РБ, что вынуждает нас держать немалый контингент ВСУ на том направлении", – отмечает Виталий Кулик.

Комментируя то, что Запад в лице "Большой семерки заявляет о намерении ужесточать санкционный режим в отношении Беларуси, эксперт напомнил – Минск уже сделал столько антидемократических шагов, что санкции ему не столь страшны, как той же России.

"Действенным аргументом против Лукашенко является прямое или опосредованное информирование его, что в случае втягивания РБ во вторжение в Украину он рискует получить партизанское движение у себя на территории. Причем не только в лице белорусов, готовых сражаться с этим режимом, но и – добровольцев из разных стран, – подчеркивает Виталий Кулик. – Я не исключаю также, в случае обострения ситуации, превентивных ударов по территории РБ (как со стороны Украины, так и со стороны стран НАТО), а именно – по аэродромам и точкам концентрации ракет для локализации угроз".

Даже без западных санкций официальный Минск понимает, что участие в непосредственной агрессии ни к чему хорошему для лукашенковского режима не приведет

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун отмечает, что Беларусь – страна, которая давно знакома с таким явлением, как санкции. Из-за своей политики на установление авторитарной власти без шансов на демократию, без свободы слова, с тотальной зависимостью от РФ, с превращением в российские придаток.

"Скорее всего, РБ оказалась в такой ситуации именно потому, что в свое время выбрала ориентир не на Запад, не в Европу, а на Россию, назад, в советское прошлое. И теперь пожинает плоды. И заявление глав внешнеполитических ведомств стран G7 о вероятности новых санкций против Беларуси вряд ли как-то повлияют на режим Лукашенко. Тот способен выживать, благодаря российским поддержке и протекторату", – поясняет политолог.

По его мнению, Беларусь следует рассматривать как страну, которая лишь выполняет волю России.

"Впрочем, не во всём, – уточняет эксперт. – Как видим, принудить Лукашенко к прямому нападению на Украину у Кремля пока не получается. Даже без западных санкций официальный Минск понимает, что участие в непосредственной агрессии, отправка своих военных на войну в Украине, ни к чему хорошему для лукашенковского режима не приведет. Предоставление им территории РБ для российских войск – и для обстрелов Украины, и для учений – это и так точка невозврата. За то, что в РБ находятся российские войска, самолеты, артиллерия, за предоставление белорусами им своего вооружения, за обстрелы нашей страны с территории Беларуси – придется нести ответственность. Рано или поздно. Но нападение именно белорусской армии на Украину точно обернется катастрофой и для этой армии, и для режима Лукашенко, и вообще для РБ".

Максим Джигун считает важным, чтобы представители G7 воспринимали именно Россию как главную виновницу, в том числе того, что происходит в Беларуси. И давили именно на страну-агрессора.

"Та же экономическая зависимость РБ от РФ – критическая. И падение путинского режима автоматические приведет к падению режима Лукашенко в Беларуси, – уверен политолог. – При этом, конечно, с Лукашенко стоит общаться. По крайней мере, артикулировать ему все те проблемы, которые его ожидают, если он всё же решится непосредственно ввязываться в эту войну".

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