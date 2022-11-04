В истории о «грязной бомбе» поставлена точка: как побороть ядерный и энергетический шантаж РФ

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на трех объектах в Украине по приглашению Киева, чтобы сорвать дезинформационную кампанию рф по "грязной бомбе", — по данным МАГАТЭ, признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружено. На этом, среди прочего, акцентировал внимание президент Украины Владимир Зеленский. Тем временем, аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские власти могут выдвигать условия для немедленного перевода Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в российскую энергосистему. Как могут события вокруг российского ядерного и энергетического шантажа развиваться дальше? Есть ли возможность сбить эту волну, как удалось урезонить РФ, пытавшуюся выйти из зерновой сделки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Вопрос ядерного шантажа и безопасности ЗАЭС будет актуален до полной ее деоккупации

Политический эксперт Александр Антонюк не сомневается, что российский шантаж вокруг ЗАЭС будет развиваться по синусоидальной шкале, с перманентными обострениями или затишьем.

"Все попытки Кремля заставить цивилизованный мир и Украину согласиться на ультиматум будут безуспешными, – считает эксперт. – ЗАЭС оккупирована РФ, так что всю ответственность за ее целостность, функционирование и безопасность несут именно и исключительно российские оккупанты".

По словам Александра Антонюка, вопрос ядерного шантажа и безопасности ЗАЭС будет актуален до полной ее деоккупации и возвращения нашего контроля.

Российские террористы понимают исключительно язык силы, так что реакция и дальнейшие действия с нашей стороны и участников ООН должны соответствовать комплексному алгоритму борьбы с терроризмом!", – резюмирует эксперт. "Очевидно, что именно силовое, военное – методическое и системное – давление с нашей стороны и при поддержке наших партнеров является залогом успешной деоккупации ЗАЭС, как и всех оккупированных территорий Украины. Подтверждением моих слов является зерновой кейс: обновленное соглашение Украина – Турция – ООН, в котором РФ является, по факту, лишним элементом. А после проваленного шантажа руководство Кремля имеет вид избитой собаки.

Россия не остановит ядерный терроризм

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"МАГАТЭ своей миссией лишь подтвердило очевидное – что никакой "грязной бомбы" Украина не производит и не планирует производить. Россия использовала тему "грязной бомбы" для ведения собственной игры, в которой она занимается ядерным терроризмом, постоянно намекая на возможность применения ядерного оружия, одновременно пытаясь переложить за это ответственность на Украину. На выводах МАГАТЭ акцентировал внимание и президент Зеленский, указав, что результат был очевиден".

Понятно, продолжает эксперт, что Россия не остановит ядерный терроризм. К сожалению, здесь пример разрешения ситуации с "зерновым коридором" не будет моделью, по которой удастся разрешить и эту ситуацию, считает он.

"В случае "зернового коридора" РФ, потерявшей мощь собственного флота, потерявшей флагман, будучи вынужденной совершить "жест доброй воли" с острова Змеиный, пришлось признавать реальное положение дел. То, что россияне сначала "вышли" из соглашения, а затем "вернулись", стало результатом очевидного: "зерновое соглашение" может работать и без РФ. А стране-агрессору просто нечем этому противодействовать, – поясняет Петр Олещук. – Поэтому Россия придумала историю, что вроде бы Украина "взяла письменные обязательства" не атаковать российский флот через "коридор". Хоть никаких подобных обязательств Украина, конечно, не брала. Просто Кремль пытается делать хорошую мину при плохой игре. В случае же ядерного шантажа пока, увы, столь же эффективных средств давления на Россию нет. Но, безусловно, мир должен жестче давить на Кремль в этих вопросах, чтобы достичь какого-то эффекта".

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