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В США назвали ближайшие планы России на Запорожскую АЭС

Россияне создают условия для немедленного перевода Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в российскую электросеть

сегодня, 07:30 comments1212
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Автор:

Кравцев Сергей

После выводов МАГАТЭ российские захватчики создают условия для того, чтобы как можно скорее перевести ЗАЭС в российскую электросеть. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

В США назвали ближайшие планы России на Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС. Фото: Энергоатом

Аналитики считают, что российские власти, возможно, создают условия для немедленного перевода Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в российскую электросеть после заявления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 3 ноября о том, что украинские власти не используют ядерные материалы не по назначению.

В то же время российские войска продолжают выводить отдельные подразделения из северо-западной части Херсонской области, но пока непонятно, будут ли они бороться за город Херсон.

По наблюдениям ISW, российские войска продолжают готовить запасные позиции на левом (восточном) берегу Днепра, обустраивая оборонительные позиции к северо-западу от Херсона и перебрасывая туда дополнительные мобилизованные силы.

По сообщениям, некоторые российские элитные подразделения — такие как воздушно-десантные войска и морская пехота — продолжают действовать на правом (западном) берегу Днепра, и их полный вывод с севера Херсонской области был бы более четким показателем того, что российские войска не будут бороться за город Херсон или населенные пункты на правом берегу.

Украинские и российские источники также активно обсуждали сообщения о закрытии некоторых российских контрольно-пропускных пунктов в окрестностях Херсона, кражу городских памятников и снятие российского флага со здания Херсонской областной администрации как признаки продолжающегося ухода России из города.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-3
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