Война в Украине разгорается: где на фронте наиболее «жарко» – что происходит в районе Херсона

Российский агрессор втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный во время разговора с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Тем временем министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские силы могут вернуть город Херсон, что станет большим поражением РФ. Что происходит в районе Херсона? Действительно ли россияне оттуда выходят, или это более похоже на ловушку? Где сейчас наиболее "жарко"? Есть ли вероятность "заморозки" конфликта? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Ни о каком оставлении Херсона россиянами речи пока не идет

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин акцентирует, что сообщения некоторых СМИ и отдельных персон касательно того, что россияне якобы хотят уйти с Херсона и вообще с правого берега Днепра, не соответствуют действительности.

"По данным нашей разведки, в Херсоне и на правом берегу Днепра россияне сосредоточили серьезные группировки войск. Они различными путями получают подкрепления через Днепр, развернули паромные, понтонные переправы. Мы периодически их разрушаем, однако оккупанты их снова наводят – и, хоть невысокими темпами, получают подкрепление", – рассказывает Влад Волошин.

По его словам, некоторые подразделе рашисты вывели, но им на смену пришли и регулярные части российской армии, и так называемые "чмобики" (от "частичная мобилизация").

"Ни о каком оставлении Херсона россиянами речи пока не идет, – уверяет эксперт. – Наоборот, они создают там эшелонированную оборону. Так что ВСУ будет непросто освобождать правый берег".

Влад Волошин поясняет, что россиянам важен плацдарм на правом берегу, так как позволяет им угрожать практически всему югу Украины, держать в напряжении Николаев, Кривой Рог, Днепр. Причем не только совершать удары, но и создавать угрозу наступления. А потому вряд ли стоит рассчитывать, что россияне просто оставят эти территории.

"Каждый день на этом направлении идут жестокие бои, – продолжает эксперт. – Противник обстреливает наши войска из арты, РСЗО, ведет огонь по населенным пунктам, которые находятся не только в прифронтовой полосе, но и в тылу. Херсонское направление, наряду с Донецким, сейчас – одно из самых жарких".

В Донецкой области, отмечает Влад Волошин, ожесточенные бои идут в районе Бахмута.

"Противник бросает огромные силы, пытаясь захватить этот населенный пункт. Бахмут – это ведь не только железнодорожный узел. С такого плацдарма враг может развивать дальнейшее наступление на часть Донецкой области, которая находится под нашим контролем. А далее под угрозой окажутся Харьков, Полтава, Днепр. Потому Бахмут сейчас – под постоянными атаками и обстрелами. Также очень жарко в районе Авдеевки, Горловки, Донецка. Но, – подчеркивает эксперт, – украинские воины держат позиции. Мы уже не такие как 2014 и даже не такие как в феврале этого года, когда началось широкомасштабное российское вторжение. ВСУ в разы окрепли, к тому же мы имеем новейшее вооружение благодаря помощи союзников. Так что мы не только отстоим, но и деоккупируем всю Украину".

Мы должны быть готовы к столкновению двух армий в ближайшую неделю-две

Политический эксперт Светлана Кушнир поясняет:

"Увеличение интенсивности боевых действий со стороны российской армии связано, в первую очередь, с тем, что вновьмобилизированный ресурс брошен в топку войны. Мы наблюдаем, как РФ системно готовится к длительной обороне Левобережной Херсонщины, при этом с захваченного в конце февраля правого берега областного центра они вывезли и военных, и часть ценностей, принудительно "эвакуировали" больницы и госучреждения. Так же, оккупанты заявили, что свыше 60 тыс мирных херсонцев они тоже вывезли на левый берег Днепра. Более того, мы видим, что все населённые пункты, прилегающие к кромке Днепра до 20 км — также отселяются, а жилые дома и строения укрепляются боевыми частями регулярной армии. На сегодня известно, что более 45 батальонно-тактических групп (БТГ) рассредоточены по точкам, которые вскоре ВСУ назовёт огневыми. Точно также идёт укрепление и отселение гражданских от кромки Чёрного моря".

То есть, продолжает эксперт, мы видим в Херсонской области многонедельную подготовку к обороне.

"Наступательные действия и потуги армии Путина-Суровикина есть на восточном направлении, юг — оборонительные ответы и всё. Но это затишье сложно назвать отходом, – считает Светлана Кушнир. – Суровикину придётся сдавать "российский" Херсон, украденный у нас, а также аннексированную правобережную часть районов Херсонской области. Отдать просто так генерал с опытом жестоких расправ в Сирии явно не намерен. То есть, Херсон по замыслу врага, должен стать тем "болотом", где Силы обороны Украины увязнут. Отчасти мы понимаем, что Днепр, как естественная водная преграда во время контратаки на оккупированный россиянами Херсон на нашей, украинской стороне, так сказать. То есть, река Днепр помогает выдавить россиян, ибо снабжение армии из-за огневого контроля украинской артиллерии всех переправ через реку, стало практически невозможно. Но и для нас река, после освобождения и очистки нашей территории, утверждения там вновь украинской власти, тоже становится проблемой".

Кроме того, акцентирует эксперт, у РФ есть боевая авиация, что значительно повышает риски для наших уже военных по пребыванию и концентрации в Херсоне и на правом берегу.

"Мы увидим снова желто-синий флаг над зданием по адресу площадь Свободы, 1, Херсон. В этом уверены и мы, и западные эксперты. Но точно также мы должны быть готовы к столкновению двух армий в ближайшую неделю-две, – прогнозирует Светлана Кушнир. – Российский генералитет надеется втянуть наши боевые расчёты в бои на юге, что может дать им позиционные возможности для атак на Запорожье, и по всему фронту в Луганской и Донецкой областях. Мы это понимаем – готовим для врага свои сюрпризы и "подарочки". Для имиджа Генштаба, ВСУ, Украины возврат правобережной таврийской земли — ещё один аргумент для дальнейшей поддержки нас вооружением союзников. Для РФ – поражение и горевание, что "город русской славы, введённый в состав Росфедерации указом Путина", будет утрачен. Перед саммитом G20, намеченном на середину ноября, наша поступь и победы ещё более усугубят ценностнный и цивилизационный провал между миром и путинской Россией".

Так или иначе, но мы подтачиваем авторитет государства-террориста, которого ещё слишком многие лидеры стран мира считают договороспособным и рукоподаваемым. Нашим воинам вновь придётся открывать глаза миру, который натянул на них повязку, только бы не видеть смертей украинцев от рук циничного подлого врага, констатирует Светлана Кушнир.

Зимой активность боевых действий может снизиться, но о "заморозке" не стоит и говорить

Политолог Дмитрий Воронков сомневается, что в Херсоне оккупантами готовится какая-то ловушка для украинских войск.

"Если смотреть на карту боевых действий, россияне не могут сделать там какой-то "котел", в первую очередь, из-за реки, которая разделяет правый и левый берег Херсонщины, – поясняет он. – Предполагаю, что Херсон наши вернут до нового года. А россияне попытаются это представить, как "жест доброй воли". ВСУ держат под огневым контролем Антоновский мост и Каховскую дамбу. Орки отрезаны от логистики, от подкрепления. Если бы было желание отбить Херсон скорее, не взирая на жертвы, произошло бы более активное контрнаступление. Но Украина, в отличие от России, так не воюет. Наши, с целью максимального сохранения личного состава, берут противника измором. Думаю, орки будут выходить из Херсона, потому что рано или поздно эта возможность для них окончательно захлопнется, а мы тогда глобально пополним обменный фонд".

В то же время, продолжает политолог, для оккупантов Херсон очень важен. Это единственный захваченный ими с начала вторжения облцентр, к тому же отход с правого берега – это потеря возможности обеспечить Крым пресной водой.

"Но они, скорее всего, пойдут на эту жертву и будут закрепляться на другом берегу Днепра, чтобы наши не форсировали реку и не могли продвигаться дальше в рамках глобального контрнаступления", – прогнозирует эксперт.

Дмитрий Воронков не верит в "заморозку" конфликта. Такая возможность, поясняет он, была у Путина, когда Зеленский призывал вернуться к ситуации до 24 февраля, не проводить пседореферендумы и аннексии.

"У Путина тогда был бы шанс сохранить (по крайней мере, на какой-то период) часть временно оккупированного Донбасса и Крым. Теперь – нет. Высшим военно-политическим руководством Украины четко озвучены планы по освобождению ВСЕХ наших территорий. Уверен, что в Минобороны понимают – любая "заморозка" конфликта это просто передышка для страны-агрессора. Время тогда будет играть на руку россиянам, которые станут готовить новое нападение, с учетом ошибок этого вторжения, – отмечает эксперт. – Зимой активность боевых действий может снизиться. Но о "заморозке" я бы не говорил".

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