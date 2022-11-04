До 80 атак ежедневно: Залужный рассказал, что происходит на фронте

Сегодня, 3 ноября, у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был телефонный разговор со своим коллегой. Он ответил на вопросы Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командиром ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом написал в Telegram главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно", – сказал командующий ВСУ.

Как отметил Валерий Залужный, мужество и мастерство украинских солдат, держащих оборону, известно миру. В разговоре военные генералы Украины и Альянса обсудили проблемы ударов ракетами, которые осуществляет РФ и угрозы применения агрессором ударных беспилотных летательных аппаратов.

Как подытожил главнокомандующий ВСУ, международные партнеры Украины знают о необходимых нашей стране новых системах противоракетной и противовоздушной обороны и, поставляя их, прилагаются к будущей победе украинцев. Наша страна благодарна партнерам за то, что помогают нам и поддерживают.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Залужный назвал главный позор России и предупредил о ее развале. За время полномасштабной войны России против Украины российская армия потеряла самолетов вдвое больше, чем за все время войны в Афганистане, длившейся 10 лет. Об этом в Facebook сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Главнокомандующий ВСУ привел статистику. Так, на войне против Украины Россия потеряла 278 самолетов. В то же время в войне против Афганистана Советский Союз потерял 118 самолетов. Валерий Залужный считает, что война с Украиной является таким же позором для России, как и война в Афганистане.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!