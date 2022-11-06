Война дронов в Украине: как помешать усилению России за счет Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что в ближайшие недели ожидает хорошие новости относительно систем ПВО для Украины.

Беспилотник «Байрактар». Фото: из открытых источников





Он также анонсировал появление платформы по сбору средств на создание флота морских дронов. И обвинил Иран во лжи касательно того, что тот якобы поставлял РФ свои беспилотники, но только до войны и в малых количествах. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и вовсе призвал нанести удар по предприятиям в Иране, которые производят беспилотники и другое вооружение. Что можно сказать о войне дронов, которая происходит в Украине? Как предотвратить дальнейшее сотрудничество Ирана с РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мы не можем никак повлиять на сотрудничество между Ираном и Россией

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран подчеркивает, что о войне дронов как о войне будущего говорили давно, в том числе представители НАТО.

"И в Украине мы видим очевидную фазу именно такой войны, – отмечает эксперт. – По словам руководства НАТО, военные конфликты будущего – это эффективная тирада: дроны, кибервойска и силы спецопераций (последние у нас, кстати, выведены в отдельный род войск и способны выполнять уникальные задачи)".

Именно в Украине, поясняет Виктор Таран, сейчас тестируются различные виды беспилотников, в том числе боевые, надводные и так далее. Причем тестируются как нашими союзниками, так и нашими противниками.

"Технологичность российско-украинской войны будет повышаться с каждым месяцем. А это, в свою очередь, будет влиять на развитие мировых войн и военных конфликтов будущего, – прогнозирует эксперт. – Украина имеет уникальную возможность, при условии поддержки государства, стать одним из передовых производителей дронов. У нас много тех, кто готов и может это сделать. И государство должно помогать в этом, а не мешать такому производству. Кстати, в августе в Украине была утверждена стратегия по беспилотным летательным аппаратам в армии".

По словам Виктора Тарана, мы не можем никак повлиять на сотрудничество между Ираном и Россией. Они найдут способы для этого, в том числе, как обходить санкции.

"Яркий пример – как на этой неделе из Ирана в РФ через воздушной пространство, контролируемое этими странами и дружественными им государствами, прибыл грузовой самолет. Есть гипотеза, что там находилась очередная порция иранских ударных дронов Shahed 136, которые россияне пытаются маскировать под БПЛА "Герань-2". Помешать этому прямыми методами ни Украина, ни Запад не могут, – считает эксперт. – А непрямыми мы и так действуем, накладывая запреты на торговлю с Ираном компонентами, из которых собираются те же БПЛА. Важно усилить экспортный контроль за соответствующими деталями, не давая возможности Ирану получать их. Это то, что может делать Украина. Остальное делают наши западные союзники и тот же Израиль, уничтожая в Сирии заводы по производству иранских дронов".

На наших глазах, в течение считанных недель, война выходит на новый технологический уровень

Политолог Андрей Окара отмечает:

"Все теоретики войны предупреждали, что следующий этап развития войны как таковой – это война дронов, технологий, робототехники, механизмов, управляемых человеком, но без непосредственно участия людей на поле боя. И Украина становится местом, где эта тема становится реальностью".

Беспилотники, по словам эксперта, использовались и ранее, но не так масштабно, как в российско-украинской войне. Именно здесь и сейчас дроны и другие управляемые механизмы становятся важнейшей ударной силой.

"Появились надводные и возможно подводные дроны, о существовании которых, наверное, никто не подозревал, кроме тех, кто был непосредствен с этой темой связан. И вдруг мы видим атаку таких дронов на российские корабли в Севастопольской бухте. И видно там всё настолько неприятно для РФ, что она максимально засекретила информацию о последствиях той атаки", – обращает внимание политолог.

Тема Starlink, спутниковой связи, продолжает он, также имеет не просто важное, но и определяющее значение.

"На наших глазах, в течение считанных недель, война выходит на новый технологический уровень. И следующие войны, скорее всего, будут происходить уже с тотальным использованием техники, управляем на расстоянии", – предполагает Андрей Окара.

Комментируя иранский след в российско-украинской войне, эксперт напоминает, что, когда появилась информация о закупке РФ иранских дронов, некоторые смеялись. Мол, они, скопированные с упавшего американского беспилотника, буквально слеплены из дерьма и палок. Но как оказалось, при низкой стоимости и массированном применении, эти дроны наносят значительный ущерб Украине. Причем использует их государство-агрессор в откровенно террористических целях, атакуя объекты энергетической инфраструктуры.

"Процессы, связанные с военной помощью Ирана – России в войне против Украины, способны срикошетить по самому Ирану, – считает Андрей Окара. – Арсенал средств, которые официальный Киев может задействовать против Тегерана, ограничен. Но вопрос может быть вынесен на обсуждение в ООН, по разным каналам, в том числе неофициальным, Украина может выйти на западных союзников, на Израиль. А те имеют рычаги влияния в виде санкций и даже военных операций, как те же израильские удары в Сирии по заводам, которые, предположительно выпускали иранские дроны. Важны и активные дипломатические усилия, чтобы стали прозрачными каналы поставок оружия в РФ из Ирана и Северной Кореи при возможном участии Китая и стран Средней Азии. Если разведки западных стран поработают в этом направлении, перспективы получения россиянами тех же иранских вооружений станут весьма туманными".

Пока же, продолжает эксперт, Украине важно учиться эффективно противостоять новой угрозе. И на данный момент показатели весьма оптимистичные – "Шахиды" уничтожаются пачками.

"А новые системы ПВО и ПРО, скорее всего, повысят эффективность противостояния атакам дронов, – отмечает Андрей Окара. – И хорошо, что в Украине говорят о необходимости развивать производство собственных дронов. Важно, чтобы государство и частный бизнес рука об руку занимались этим. И, конечно, было бы отлично, если бы США предоставили Украине ракеты, сопоставимые по своим характеристикам с теми, что есть на вооружении РФ. Тогда ракетный террор значительно уменьшился бы".

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