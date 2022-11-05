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Можно наносить удары по производству дронов – Подоляк

Михаил Подоляк высказался о возможных ударах по иранским заводам.

сегодня, 21:11
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Автор:

Slava Kot

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк считает, что должны быть уничтожены заводы в Иране, которые производят оружие и продают его Российской Федерации. Такое мнение озвучил советник главы офиса в прямом эфире украинского телемарафона новостей.

Можно наносить удары по производству дронов – Подоляк

Михаил Подоляк. Фото с открытых источников

Михаил Подоляк отреагировал на слова Ирана, признавшегося, что поставляет оружие для России. Хотя иранские власти добавили, что такие поставки происходили еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Подоляк сообщает, что заявление Ирана удивительно, ведь получается, что Россия почти восемь месяцев не могла атаковать украинскую критическую энергоструктуру, а теперь почему-то это делает с помощью дронов-камикадзе иранского производства. Россия не признает, что использует иранские беспилотники. В русской армии они получили новое название – "Герань-2".

Советник главы офиса президента считает, что санкций и прекращения торговых отношений с Ираном мало, и говорит об атаках на производство беспилотников и баллистических ракет. Именно это оружие Исламское Государство планирует поставлять в Россию по данным разведки США.

"Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т.д. Не может такое государство безнаказанно делать это дальше", — озвучил свои мысли Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

Ранее Михаил Подоляк рассказывал, что бывший российский президент фактически признал, что РФ является террористической страной.

Также "Комментарии" писали ссылаясь на слова советник главы офиса президента Михаила Подоляка, который назвал сроки возможного окончания войны с Россией.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sanktsiyami-odnimi-podolyak-vistupiv-udari-1667669351.html
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