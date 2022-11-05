Переговоры Шольца и Си Цзиньпина: что самое важное – может ли теперь Пекин повлиять на Москву

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц 4 ноября в Пекине на совместной пресс-конференции с главой правительства Китайской Народной Республики (КНР) Ли Кэцяном призвал Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы завершить ее войну против Украины. Об этом сообщает сайт правительства Германии. Также в ходе визита в Китай Шольц провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, который отметил, что ядерные угрозы со стороны РФ безответственны и чрезвычайно опасны, а также подчеркнул желание расширить сотрудничество с Германией, сообщает Spiegel. О чем говорит сближение КНР и ЕС? Что это в ракурсе российско-украинского противостояния? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Шольц и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик считает, что переговоры в Пекине канцлера ФРГ Олафа Шольца с высшим китайским руководством имеют существенные элементы глобального значения.
Во-первых, поясняет он, зафиксированы собственные национальные интересы Германии, в определённой мере автономные от доминирующих геополитических установок трансатлантического сообщества. Это касается, прежде всего, сохранения и развития взаимных инвестиционных проектов, которые, однако, под давлением извне будут продолжать испытывать тенденцию к политическому ограничению их масштабов, уточняет Валентин Якушик.
Во-вторых, продолжает он, и ФРГ, и КНР подтвердили приверженность общечеловеческим ценностям предотвращения глобальной ядерной войны и недопущения использования атомного оружия в региональных вооружённых конфликтах.
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин акцентирует, что визит Шольца в Китай – это первый визит европейского лидера в КНР за три года. А потому – событие значимое.
По его мнению, Шольц может повлиять тем, чтобы Си Цзиньпин не расширил свою готовность в оказании помощи РФ.
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