Переговоры Шольца и Си Цзиньпина: что самое важное – может ли теперь Пекин повлиять на Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц 4 ноября в Пекине на совместной пресс-конференции с главой правительства Китайской Народной Республики (КНР) Ли Кэцяном призвал Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы завершить ее войну против Украины. Об этом сообщает сайт правительства Германии. Также в ходе визита в Китай Шольц провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, который отметил, что ядерные угрозы со стороны РФ безответственны и чрезвычайно опасны, а также подчеркнул желание расширить сотрудничество с Германией, сообщает Spiegel. О чем говорит сближение КНР и ЕС? Что это в ракурсе российско-украинского противостояния? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Шольц и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китай не заинтересован в продолжении войны в Украине, но он мало что может в этом отношении предпринять

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик считает, что переговоры в Пекине канцлера ФРГ Олафа Шольца с высшим китайским руководством имеют существенные элементы глобального значения.

Во-первых, поясняет он, зафиксированы собственные национальные интересы Германии, в определённой мере автономные от доминирующих геополитических установок трансатлантического сообщества. Это касается, прежде всего, сохранения и развития взаимных инвестиционных проектов, которые, однако, под давлением извне будут продолжать испытывать тенденцию к политическому ограничению их масштабов, уточняет Валентин Якушик.

Во-вторых, продолжает он, и ФРГ, и КНР подтвердили приверженность общечеловеческим ценностям предотвращения глобальной ядерной войны и недопущения использования атомного оружия в региональных вооружённых конфликтах.

"Какое-либо влияние на политику российского руководства в отношении войны на территории Украины эти переговоры на высшем уровне вряд ли могут оказать, – говорит Валентин Якушик. – Как политическая линия единого Запада, так и политика Китая чётко определены. Запад сориентирован на победу в противостоянии со своим евразийским геополитическим противником. Китай не заинтересован в продолжении войны в Украине и тем более в перерастании её в атомную войну, но он мало что может в этом отношении предпринять (кроме дружеских советов). При этом КНР желала бы сохранения геополитической субъектности Украины, при которой Китай не будет маргинализирован на громадном рынке послевоенной реконструкции инфраструктур и всей экономики Украины, а также не будет исключён из системы развития агробизнеса в Украине. Российское же руководство не готово обсуждать планы, которые им оцениваются как капитуляция. Так что в ближайшие месяцы активные боевые действия продолжатся".

Для Пекина ЕС и США куда важнее с точки зрение товарооборота, нежели Россия, которая становится всё более токсичной

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин акцентирует, что визит Шольца в Китай – это первый визит европейского лидера в КНР за три года. А потому – событие значимое.

"Мне кажется, что Германия, в контексте агрессии РФ против Украины, разрыва экономических отношений со страной-агрессором, старается сохранить торговые связи с КНР. И это влияет на Китай, который, в свою очередь, во многом своими целями ставит сохранение имеющихся торговых отношений и даже расширение их. Отсюда и такая нейтральная позиция касательно войны в Украине", – поясняет политолог.

По его мнению, Шольц может повлиять тем, чтобы Си Цзиньпин не расширил свою готовность в оказании помощи РФ.

"Для Пекина ЕС и США куда важнее с точки зрение товарооборота, нежели Россия, которая становится всё более токсичной, – отмечает Алексей Якубин. – Ну, а то, что Шольц на фоне энергетического кризиса в Европе старается сохранить торговый баланс с Китаем, тоже вполне понятно. И вряд ли случайно, что накануне его визита в КНР китайцами была приватизирована часть Гамбургского порта".

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