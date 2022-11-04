О чем говорил советник президента США Джейк Салливан, который неожиданно приехал в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в Киеве обсудил с украинскими политиками победу Украины и возможные мирные переговоры с Российской Федерацией. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC .

Советник президента США Джейк Салливан. Фото с открытых источников

Джейк Салливан во время визита встретился с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и другими украинскими чиновниками.

На брифинге советник президента США заявил, что его страна не изменит принципу "ничего об Украине без Украины". Это означает, что любые переговоры о мире с Россией должны проходить при участии Украины.

Также Джейк Салливан рассказал об условиях, на которые Украина и США не согласятся.

"Предложения, что Россия сохраняет территорию, которую она силой отобрала у Украины, я считаю неприемлемыми", — сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Кроме того, советник Джо Байдена заявил, что Россия может закончить войну очень просто – для этого она должна покинуть оккупированные территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США направило Украине новый финансовый пакет помощи на 400 млн долларов в который вошла военная техника, ранее не поступавшая от американцев — это танки. Кроме того Украина получит системы ПВО, 250 боевых бронированных машин M1117, 40 малых бронированных катеров Riverine и дроны-камикадзе от союзников в войне против России.

Также "Комментарии" писали о выступлении американской конгрессвумен, заявившей, что Украина не получит ни копейки. Такое заявление Марджори Тейлор Грин сообщила на акции в поддержку Дональда Трампа в штате Айова.

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