Иран продолжает поддерживать РФ в войне: как уже отвечает Украина – что еще можно предпринять

Тегеран на уровне МИД призвал Киев провести встречу на уровне экспертов для изучения данных о применении армией РФ иранских беспилотников. Между тем, иранские дроны продолжают атаковать Украину, есть вероятность появления у россиян и иранских ракет класса "земля-земля". Накаляется и ситуация на Ближнем Востоке. Как мы можем ответить на эти вызовы? Что уже предпринимается, что еще можем предпринять? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Иран. Фото: из открытых источников

Если Иран предлагает некие консультации, на это следует пойти, чтобы довести до него еще раз свою позицию

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич напоминает, что политическая реакция со стороны Украины уже предпринята. Соответствующие заявления делали и МИД, и глава государства, и парламентарии.

"Если говорим о возможном влиянии на ситуацию, то, как минимум, если Иран предлагает некие консультации, на это следует пойти, чтобы довести до него еще раз свою позицию, предоставив соответствующие доказательства. Иранская сторона, вероятнее всего, будет утверждать, что поставки в РФ беспилотников осуществляет не государство Иран, а Корпус стражей исламской революции (КСИР). Но с точки зрения Украины особой разницы тут нет. И мы должны это пояснять, а консультации проводить в удобное для себя время", – отмечает эксперт.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке в целом, то Игорь Тышкевич обращает внимание, что каждое государство действует, исходя из личных национальных интересов.

"К примеру, интересы победы Украины в войне с Россией не входят сегодня в сферу интересов Израиля. И если он будет что-то предпринимать касательно Ирана – то только с точки зрения обеспечения собственной безопасности, но никак не нашей. Вопросы отношений Ирана с Саудовской Аравией (которые имела шансы на улучшение), позиционирование Ирана в регионе – это вопросы региональной политики. И нельзя смотреть на них через призму войны в Украине. Там свой клубок интересов, – подчеркивает эксперт. – Да, США, как и Саудовская Аравия с Израилем, не заинтересованы в усилении Ирана. Но готова ли Саудовская Аравия вступать в региональную войну? Надеяться, что сейчас некая карающая десница господня покарает Иран за его помощь россиянам в войне против Украины – это фантазия. Любое напряжение на Ближнем Востоке возможно лишь в интересах региональных государств, исходя из их видения региональной политики".

Иран неплохо распиарил свои дроны, используя войну в Украине

По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, Иран, судя по всему, обеспокоился излишним вниманием к поставкам оружия, которое он осуществляет в РФ. Ведь уже ни для кого не секрет, что именно иранские дроны атакуют Украину.

"Что мы можем сделать? Выносить эту тему на обсуждение в Совбезе ООН, что мы уже делаем. Также следует усилить дипломатические контакты по этой теме с США, Израилем и ЕС, – считает эксперт. – Израиль уже несколько раз наносил удары по линиям сборки, заводам и складам хранения иранских беспилотников на территории Сирии. Но этого недостаточно. Наша задача сейчас – донести до Израиля, что, испытывая, обкатывая свои дроны российскими руками на территории Украины, Иран впоследствии учтет все ошибки. И эти же дроны или другие их модификации, усовершенствованные, будут атаковать территорию Израиля в том числе. И тут прямая заинтересованность израильтян в том, чтобы Иран не развивал эту программу".

И конечно, продолжает Борис Тизенгаузен, нужны дополнительные болезненные санкции, которые могут ввести те же США.

"Иран неплохо распиарил свои дроны, используя войну в Украине. Пара десятков стран уже хотят закупить дешевые иранские "Шахиды", себестоимость производства которых в разы дешевле, чем американские аналоги, с которых иранцы скопировали этот дрон. Но нужно создать им такие условия, чтобы возможная прибыль от продажи этих дронов была куда меньше, нежели ущерб от санкций", – подчеркивает эксперт.

Совместную комиссию по расследованию использования иранского вооружения против Украины создавать нужно, считает он. Но понимать, что Иран взял на вооружение принцип РФ – "это не мы". Мол, россияне просто как-то собрали эти дроны, а мы ничего не знаем.

"Плюс есть еще одна угроза — баллистические ракеты Fateh-110 (с дальностью до 300 км) и Zolfaghar (могут лететь до 700 км), которые Иран якобы собирается поставить россиянам. И как заявило наше Минобороны, у нас пока нет средств, позволяющих сбивать такие ракеты. Потому важно жесточайшее дипломатическое давление, вынесение вопроса на международные площадки, работа с Израилем, с американскими конгрессменами, которые могут инициировать новые санкции против Ирана".

Тегеран сейчас просто пытается затянуть время

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:

"То, чем сейчас занимается Иран, отрицая очевидное, называется "валять ваньку". Есть все доказательства втягивания этой ближневосточной страны в российско-украинскую войну. Нет сомнений, что Иран предоставил РФ свои боевые дроны. Они – в уцелевшем состоянии или в виде запчастей – находятся в руках украинских спецслужб. И весь мир всё понимает".

Тарас Березовец не сомневается, что Иран ждут многомиллиардные иски в будущем – от семей погибших, от государства Украина (за разрушенную инфраструктуру).

"Тегеран сейчас просто пытается затянуть время. Но его риторика уже никого ни в чем не убедит, – считает эксперт. – При этом, надо понимать, что нанесение ударов иранским вооружением по Украине – это своеобразная тренировка перед нанесением таких же ударов по Саудовской Аравии и по Израилю".

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