Данилов рассказал, получила ли РФ иранские баллистические ракеты

Пока Украина не имеет подтверждения того, что РФ получила баллистические ракеты из Ирана. Такое заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 3 ноября.

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

"Пока нет стопроцентного подтверждения, что это событие произошло. Единственное, что мы можем утверждать – это "Шахиды", которые отправляли в Украину, это иранское производство. Если мы увидим первую иранскую ракету, будут соответствующие публичные заявления", – сказал секретарь СНБО Данилов. .

"Украина ведет учет того, сколько у россиян осталось ракет: они заканчиваются, а Украина приближается к победе каждый день", — подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов рассказал о передаче средств ПВО от Испании. По его словам, они разрешат защитить небо.

"В последнее время нам партнеры стали помогать больше. У нас появляются средства поражения, которых не было ни в марте, ни в апреле. Сейчас от Испании мы получаем очень мощные вещи, позволяющие защищать небо", – рассказал Данилов.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Данилов назвал кремлевского чиновника, выступившего за уничтожение энергетической инфраструктуры Украины. Заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко является главным идеологом уничтожения энергетической украинской инфраструктуры. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Кроме этого, он отметил, что в Украине поименно знают, кто и за что в РФ должен ответить.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Данилов сделал заявление о замыслах России . Чтобы оградить нашу границу от возможного вторжения российских войск с территории Беларуси, Украина делает все. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время всеукраинского телемарафона.

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