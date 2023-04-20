Почти год после первого Рамштайна: в чем больше всего нуждается Украина – какие ожидания

Накануне 11-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), намеченного на 21 апреля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила о важности таких встреч, причем, не только для Украины. Чего и почему ожидаем от Рамштайна-11? Какие изменения в поведении партнеров видны, спустя почти год после первой подобной встречи? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Заседания Контактной группы Рамштайн. Фото: из открытых источников

Год, прошедший с создания Рамштайна, показал – всё, что мы просим, нам сразу или с некоторым промедлением, дают

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран привел один исторический пример, который хорошо отображает нашу ситуацию и наши потребности.

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(предпосылками конфликта стало желание Египта и Сирии вернуть территории, потерянные во время Шестидневной войны с Израилем – прим. ред.), египтяне довольно быстро продвинулись на Синайском полуострове. Но они действовали эффективно до тех пора, пока их танки действовали под прикрытием ПВО. Когда же они углубились на территорию противника и остались без нужно прикрытия, включилась израильская авиация, которая буквально за пару дней уничтожила около 250 вражеских танков. Наступление египтян захлебнулось, они начали спешно отступать". "В 1973 году, когда началась Война Судного дня

Этот пример, отмечает эксперт, наглядно показал, что танки и внезапный удар – это, конечно, хорошо. Но, когда поднимается авиация и расстреливает танки, лишенные прикрытия, как в тире, это очень плохо заканчивается для наступающей стороны. И мы прекрасно понимаем, отмечает Виктор Таран, что именно нам необходимо от партнеров в процессе новой встречи в формате "Рамштайн".

"Год, прошедший с создания Контактной группы по вопросам обороны Украины, показал – всё, что мы просим, нам сразу или с некоторым промедлением, дают. Причем бесплатно. На миллиарды долларов. И мы можем только благодарить за это, за то, что получаем армию, вооруженную по стандартам НАТО", – констатирует эксперт.

Каждая встреча в формате "Рамштайн" важна мобилизацией возможностей наших партнеров

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий рассуждает так:

ПВО и авиация. Проблема с бронетехникой сейчас решается в ускоренном темпе, с западными поставками. Немного медленнее решается ситуация с первыми двумя пунктами. Также появилась новая возможность масштабного усиления Украины беспилотной авиацией. С пилотируемой пока всё сложнее. Но поставки системы ПВО Patriot несколько уравновешивают проблему с российским превосходством в воздухе". "Главное, что сейчас нужно Украине – это боеприпасы в максимальном количестве

Каждая встреча в формате "Рамштайн" важна мобилизацией возможностей наших партнеров, подчеркивает эксперт.

Это очень мощная в военном и технологическом смысле держава. Если она решится начать соответствующие поставки в Украину, это значительно укрепит наши Силы обороны". "В течение года мы увидели расширение количества таких партнеров. Главным вопросом стала поддержка со стороны ЕС, – отмечает Александр Палий. – Изначально нас поддерживали в основном США, Великобритания, а также естественные друзья и союзники из Восточной Европы. Но с эволюцией политики Германии и Франции эта поддержка стала повсеместной. Сейчас, вроде бы, возникает крайне чудесная возможность поддержки со стороны Южной Кореи.

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