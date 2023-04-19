Не только Германия. Еще две страны доставили системы ПВО Patriot в Украину

18 апреля на сайте правительства Германии появилась информация, что система противовоздушной обороны Patriot была доставлена в Украину. Теперь первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк объявил, что еще две страны предоставили такие же системы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram Павлюк.



Система ПВО Patriot. Фото из открытых источников

Украинские власти неоднократно отмечали необходимость противовоздушных систем, которые могли бы сбивать российские ракеты, а также сдерживать авиацию. Одним из самых эффективных комплексов считается американская система Patriot.

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Германия официально объявила, что 18 апреля это ПВО было доставлено в Украину. США сообщали, что собираются отправить Patriot в Украину, однако не указывали дату, поэтому не было известно, противовоздушная ли система в Соединенных Штатах или на территории Украины. Теперь появилось подтверждение от официального лица, что американская ПВО Patriot. Также в Германию и США присоединились Нидерланды.

"В Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии. Благодарим наших партнеров за существенное усиление противовоздушной обороны Украины!", — заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк

Ранее портал "Комментарии" сообщал об американском исследователе терроризма Брайане Дженкинсе, который говорит, что Путин использует ядерные угрозы сразу для двух целей: запугать союзников Украины и убедить российскую общественность, что она стоит перед уничтожением.

Также "Комментарии" писали о президенте Бразилии, который изменил свое мнение по поводу целостности Украины.







