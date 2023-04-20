Чего боится Сеул – есть ли шансы, что южнокорейское оружие таки окажется в Украине

Южная Корея, которая впервые заявила о возможности предоставления Украине вооружений и боеприпасов, вызвав истерику у зампреда Совбеза РФ, экс-президента Дмитрия Медведева, похоже, не станет этого делать. Появилась информация, что таким образом Сеул надеется сохранить стабильные, доверительные отношения с Москвой. О чем говорят эти южнокорейские игры? Есть ли шанс, что Сеул, имеющий продвинутые военные технологии, решится вооружить Украину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Оружие Южной Кореи. Фото из открытых источников

Шансы прорвать эмбарго на поставки Украине вооружений и боеприпасов со стороны Южной Кореи – есть

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что позиция Южной Кореи обусловлена рядом факторов.

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это стратегическое партнерство, в том числе в военной сфере, будет лишь укрепляться", – прогнозирует политолог. "Ключевым является соседство с Северной Кореей – агрессивным тоталитарным государством, которое угрожает всеми цивилизованному миру. При этом, Южная Корея является стратегическим партнером США в Азиатском регионе – вместе с Японией и Тайванем. И на фоне роста угроз со стороны Китая

По его словам, следует также понимать, что Южная Корея является мощным поставщиком оружия на современном мировом рынке. Не случайно сейчас та же Польша, активно усиливающая армию после российского вторжения в Украину, закупает немало именно южнокорейского вооружения.

та опасается, что подобные действия спровоцируют Россию усилить сотрудничество (в том числе военно-техническое) с Северной Кореей. Не случайно именно на эту болевую точку давил Медведев", – поясняет Петр Олещук. "Южная Корея производит много патронов, снарядов, ракет. Всё это очень пригодилось бы Украине. Но... Тогда как США, мощно вооружая Украину, хотели бы видеть шаги в этом направлении и от Южной Кореи

Ситуация, отмечает он, пока остается в подвешенном состоянии. Но шансы прорывать эмбарго на поставки Украине вооружений и боеприпасов со стороны Южной Кореи – есть. Прежде всего, благодаря соответствующим меседжам Сеулу со стороны Вашингтона.

"Мы уже видим, как начала меняться позиция Японии, у которой пацифизм после Второй мировой войны закреплен на уровне Конституции. Думаю, эта трансформация также может влиять на Южную Корею, которая постепенно начинает дрейфовать в сторону усиления поддержки Украины не только финансово и гуманитарно, но и – военно-технологически. Другой вопрос, сколько времени займет такой дрейф, – подчеркивает политолог. – Потому что нам вооружение и боеприпасы необходимы, как говорится, еще на вчера".

Официальный Сеул находится на этапе решения о том, может ли южнокорейское оружие в принципе оказаться в Украине

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает следующим образом:

"В определенной мере мы видим сейчас отражение южнокорейско-американских то ли переговоров, то ли консультаций. Южная Корея – один из ключевых партнеров США в регионе. Соответственно, учитывая не достаточную готовность военно-промышленного комплекса ряда государств Европейского Союза быстро удовлетворить потребности Украины, необходимо расширение географии поставок. В связи с этим, логично, что Вашингтон изучает, среди прочего, вопрос подключения к помощи ВСУ тех государств, которые имеют мощные ВПК и технологии, способны передавать нужное количество вооружений и боеприпасов".

Южная Корея – одного из таких государств, подчеркивает эксперт. Но тут следует учитывать также фактор Китая, Северной Кореи, России.

"К тому же, – отмечает Игорь Тышкевич, – стоит разделять поставку помощи Украине на безвозмездной основе – и продажу. В данном случае, насколько я понимаю, официальный Сеул находится на этапе решения о том, может ли южнокорейское оружие в принципе оказаться в Украине. А следующий этап – обсуждение формата (что и сколько получит – и получит ли – за это Южная Корея)".

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