СМИ узнали, почему Южная Корея отказывается поставлять Украине вооружение

Официальный Сеул, несмотря на прямые намеки Вашингтона, до сих пор не принял решения о поставках оружия Украине. Такую позицию власти Южной Кореи заняли, чтобы попытаться сохранить стабильные, доверительные отношения с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Yonhap".

Южная Корея. Фото: из открытых источников

"Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией", — заявил неназванный южнокорейский чиновник во время брифинга.

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По словам чиновника, заявление президента страны Юн Сок Еля о возможных поставках вооружения Киеву в будущем было "теоретическим и всеобъемлющим".

Отметим, Южная Корея впервые заявила о возможности предоставления Украине вооружений и боеприпасов. В ответ на это зампред Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев намекнул, что в таком случае его страна будет осуществлять поставки оружия в КНДР (Северная Корея). Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию проанализировали эти заявления.

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