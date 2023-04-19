В ВСУ объяснили, почему оккупанты приостановили массированные ракетные удары

Российские захватчики приостановили массированные ракетные атаки по территории Украины, а стратегическая авиация оккупантов находится на разных аэродромах, а не сосредоточена в одном месте, как было ранее. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ракетный обстрел. Фото: Associated Press

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, оккупационные войска решили рассредоточить свои самолеты с аэродрома в Энгельсе после произошедших там взрывов.

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"Понятно, что ракеты, которые они выбросили по нашей инфраструктуре – это весь стратегический потенциал, весь фактически запас", – рассказал Юрий Игнат.

Пока россияне перешли на более бюджетный вариант для атак: враг начал применять управляемые авиабомбы. Игнат отметил, что теперь РФ вынуждена доставать все имеющееся вооружение, в том числе старые боеприпасы.

Отметим, в ночь на 19 апреля российские захватнические войска атаковали Одесскую область дронами типа "Shahed-136", попав по инфраструктурному объекту.

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