В ВСУ объяснили, почему оккупанты приостановили массированные ракетные удары

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Кравцев Сергей
Российские захватчики приостановили массированные ракетные атаки по территории Украины, а стратегическая авиация оккупантов находится на разных аэродромах, а не сосредоточена в одном месте, как было ранее. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Ракетный обстрел. Фото: Associated Press
Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, оккупационные войска решили рассредоточить свои самолеты с аэродрома в Энгельсе после произошедших там взрывов.
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Пока россияне перешли на более бюджетный вариант для атак: враг начал применять управляемые авиабомбы. Игнат отметил, что теперь РФ вынуждена доставать все имеющееся вооружение, в том числе старые боеприпасы.
Отметим, в ночь на 19 апреля российские захватнические войска атаковали Одесскую область дронами типа "Shahed-136", попав по инфраструктурному объекту.
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Также издание "Комментарии" сообщало – министерство иностранных дел Украины вызвало посла Украины в Республике Беларусь (РБ) для консультаций из-за встречи самопровозглашенного президента РБ Лукашенко с главарем "ДНР" Пушилиным. Почему Украина до сих пор сохраняет дипломатические отношения с Беларусью, ставшей, по сути, российским вассалом? Какими видите украино-белорусские отношения в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Обсуждения
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Сергій
сегодня, 14:56
"...потрапивши по інфраструктурному об'єкту." ?! Може все ж таки: "...влучивши по інфраструктурному об'єкту." =) Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/u-zsu-poyasnili-chomu-okupanti-prizupinili-masovani-raketni-udari-711456.html © Comments.ua
Олег
сегодня, 14:07
Новина ні про що.