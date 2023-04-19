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В ВСУ объяснили, почему оккупанты приостановили массированные ракетные удары

Оккупанты перешли на "бюджетный вариант для атак"

сегодня, 14:02
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики приостановили массированные ракетные атаки по территории Украины, а стратегическая авиация оккупантов находится на разных аэродромах, а не сосредоточена в одном месте, как было ранее. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В ВСУ объяснили, почему оккупанты приостановили массированные ракетные удары

Ракетный обстрел. Фото: Associated Press

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, оккупационные войска решили рассредоточить свои самолеты с аэродрома в Энгельсе после произошедших там взрывов.


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"Понятно, что ракеты, которые они выбросили по нашей инфраструктуре – это весь стратегический потенциал, весь фактически запас", – рассказал Юрий Игнат.

Пока россияне перешли на более бюджетный вариант для атак: враг начал применять управляемые авиабомбы. Игнат отметил, что теперь РФ вынуждена доставать все имеющееся вооружение, в том числе старые боеприпасы. 

Отметим, в ночь на 19 апреля российские захватнические войска атаковали Одесскую область дронами типа "Shahed-136", попав по инфраструктурному объекту.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министерство иностранных дел Украины вызвало посла Украины в Республике Беларусь (РБ) для консультаций из-за встречи самопровозглашенного президента РБ Лукашенко с главарем "ДНР" Пушилиным. Почему Украина до сих пор сохраняет дипломатические отношения с Беларусью, ставшей, по сути, российским вассалом? Какими видите украино-белорусские отношения в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Обсуждения

Сергій

сегодня, 14:56

"...потрапивши по інфраструктурному об'єкту." ?! Може все ж таки: "...влучивши по інфраструктурному об'єкту." =) Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/u-zsu-poyasnili-chomu-okupanti-prizupinili-masovani-raketni-udari-711456.html © Comments.ua

Олег

сегодня, 14:07

Новина ні про що.


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