Россия атаковала Одесскую область дронами: где есть «прилеты»

В ночь на 19 апреля российские захватнические войска атаковали Одесскую область дронами типа "Shahed-136", попав по инфраструктурному объекту. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук на странице ОВА в социальной сети Facebook.

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

"Ночью враг совершил атаку ударными БПЛА типа Шахид-136 по Одесской области. Благодаря удачной работе наших сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры", — сообщил чиновник.

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По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал. Возник пожар, его пытаются локализовать. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

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