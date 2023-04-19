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Россия атаковала Одесскую область дронами: где есть «прилеты»

На месте удара дронов возник пожар

сегодня, 07:45
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Автор:

Кравцев Сергей

В ночь на 19 апреля российские захватнические войска атаковали Одесскую область дронами типа "Shahed-136", попав по инфраструктурному объекту. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук на странице ОВА в социальной сети Facebook. 

Россия атаковала Одесскую область дронами: где есть «прилеты»

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

"Ночью враг совершил атаку ударными БПЛА типа Шахид-136 по Одесской области. Благодаря удачной работе наших сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры", — сообщил чиновник.


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По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал. Возник пожар, его пытаются локализовать. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отправившийся в турне, в рамках которого в течение этой недели посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, заявил, что Россия якобы хочет скорее закончить войну (которую называет "конфликт в Украине"). Это происходит на фоне весьма сомнительных "миротворческих" инициатив со стороны Бразилии. Не оставляет свои порывы в данном направлении и Китай, чей февральский "мирный план" также не вызвал особого энтузиазма. Как оцениваете этот парад "миротворцев" и зарубежные маневры Лаврова? Что важно понимать Украине и Западу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 

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Источник: https://www.facebook.com/rda.odesa/posts/pfbid036SyCcjYKLMj24YtpuskuVTk72CJ39s3ZTYV73jpvym1JCxgs8ZhquHGqVzXMzM6ol
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