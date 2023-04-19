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Встречи в формате «Рамштайн» сверхважны не только для Украины - Маляр

Помощь партнеров критически важна. Мир начинает понимать, что остановить Россию мы можем только вместе

сегодня, 22:22
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Автор:

Моесеенко Валентина

Об этом во время прямого эфира телемарафона "Единые новости" отметила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, пишут "Комментарии".

Встречи в формате «Рамштайн» сверхважны не только для Украины - Маляр

Перед «Рамштайном» Анна Маляр напомнила, почему такие встречи важны для всего мира


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"Давайте будем реалистами, Россия – это сильный враг. С точки зрения количества бойцов, вооружения оккупанты нас преобладают. У нас тоже есть свои преимущества, иначе мы бы столько не продержались. Это профессионализм наших военных, это мотивация, ведь мы ведем справедливую войну и защищаем свою землю. У нас выбора нет, мы вынуждены обороняться и это придает нам силы", — сказала Маляр.

Также добавила, что кроме этого ВСУ способствует помощь от наших партнеров.

"Но давайте будем откровенными — мир не был готов к такому затяжному и столь интенсивному в использовании оружию войны. Россия же 30 лет готовилась к этому, так что выйти на паритет по вооружению довольно сложно. И в Бахмуте мы видим, как россияне используют все свои средства для мощного наступления. Который мы сдерживаем уже восьмой месяц", – подчеркнула Анна Маляр.

Заместитель Министра обороны Украины подчеркнула, что помощь партнеров чрезвычайно, даже критически важна для нас. Мир начинает понимать, что остановить Россию мы можем только вместе. И это нужно сделать, потому что Россия не остановится на границах Украины.

"Если мы, не дай Бог, не остановим их здесь, они просто двинутся дальше. Поэтому такие мероприятия, как встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", чрезвычайно важны не только для нас", — сообщила Анна Маляр.

Напомним, "Комментарии" писали, что не только Германия. Еще две страны доставили системы ПВО Patriot в Украину.

Как писали "Комментарии", у российских кафиров абсолютно нет панацеи к новому виду оружия, которым пользуется ВСУ. Переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin ("Джавелин") и переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger ("Стингер") показали себя на фронте в боях против российских оккупантов с лучших позиций.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что во время войны с тюрем России исчезло 17 тысяч заключенных. Недосчитались заключенных в 35 регионах Российской Федерации.

Читайте также на сайте "Комментарии" — ВСУ теперь нечем поражать баллистические ракеты, — Резников.



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