Первые итоги встречи Путина и Си Цзиньпина: почему появилась угроза глобального масштаба

Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прибыл 20 марта в Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным, ордер на арест которого выдал 17 марта Международный уголовный суд (МУС). Это не остановило китайского лидера, который осыпал российского диктатора комплиментами и говорил о дружбе и взаимном уважении. Стороны обсудили также китайский "мирный план", на который в очередной раз отреагировали в Украине. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов акцентировал, что пункт первый и главный пункт – капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины (согласно нормам международного права, устава ООН) с целью восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности. Что можно сказать по первым впечатлениям от встречи Си Цзиньпина с Путиным (некие официальные соглашения будут подписываться сегодня)? Кому и какие сигналы посланы? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Именно сейчас мир начал балансировать на грани Третьей мировой войны

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассуждает так:

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"Визит Си Цзиньпина показал, что председатель КНР не собирается толерантно относиться к попыткам США сохранить монополию на осуществление власти на планете из одного политического центра – Вашингтона. Визит закрепляет раскол мира на два лагеря — Pax Americana и Pax Sinnica. И противостояние между этими мирами будет углубляться".

По словам эксперта, если прошлогоднее вторжение России в Украину можно было рассматривать как попытки Москвы вернуть себе доминирующее положение в восточной Европе и на постсоветском пространстве, то после визита Си становится понятно: это уже проявление глобального конфликта, и Путин имеет в лице Си союзника.

"То, что параллельно в Персидском заливе начались военные учения России, Китая и Ирана, позволяет говорить о начале формирования военно-политического блока с явно антиамериканским содержанием, – подчеркивает Константин Бондаренко. – Появление такого блока может многое поменять в мироустройстве. Сейчас речь будет идти не о том, считают ли лидеры других государств Путина преступником по версии МУС, а о том, на чьей стороне их политическая линия – США и НАТО или тройки Китай — Россия — Иран. Именно сейчас мир начал балансировать на грани Третьей мировой войны, так как мировые войны, по определению, являются войнами между блоками государств".

После визита Си в Москву – мяч на стороне США, считает эксперт. Им, по его мнению, и предстоит решить, что выгоднее: продолжить конфронтацию вплоть до реального начала Третьей мировой – или же согласиться на промежуточные переговоры о "стратегической стабильности", что уже само по себе будет означать демонстрацию слабости и проигрыш Запада, а также деактуализирует Украинский вопрос.

"После визита Си в Москву, будущее Украины переместится с полей сражений в удобные переговорные кабинеты, – прогнозирует Константин Бондаренко. – Дай Бог, чтобы в ходе этих переговоров не были проигнорированы интересы Украины".

КНР будет настаивать на удобных себе позициях, а именно – экономических

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок акцентирует, что визит Си в Москву готовился заранее. По его словам, свидетельство тому – появление двух статей (одна от Си, вторая от Путина) в китайской и российской прессе.

"Они фактически идентичны и написаны, как мне кажется, по "темникам" именно китайской стороны. Обе статьи упоминают исторические связи между двумя странами. Правда, глубину этих связей каждый видит по-разному. Так, Си Цзиньпин отмечает, что Китай имеет с Россией 70-летние связи. Тем самым делая упор на советское прошлое. И именно советским диктатором он видит Путина, – отмечает эксперт. – Оба лидера настаивают на том, что они много раз встречались, имеют доверительные отношения и намерены развивать связи, особенно в экономической и торговой сферах".

Понятно, продолжает Валерий Клочок, что не обойдут стороной и вопрос российско-украинской войны, которую КНР упорно называет "украинский кризис".

"Показательной стала именно встреча. Путин явно ее очень ждал. По Москве были расклеены приветственные билборды на китайском. Был почетный караул. Затем – протокольная встреча, согласно правилам международной дипломатии, в резиденции главы державы, а не в аэропорту. Плюс – короткая протокольная видео и фотосъемка. После чего уединение лидеров, которое длилось более четырех часов. Это означает, что хоть в программных статьях были очерчены некие рамочные позиции, окончательные договоренности будут достигать в процессе личного общения", – поясняет эксперт.

По его мнению, КНР будет настаивать на удобных себе позициях. А именно – экономических.

продолжает экспансию в РФ. А вот в экономическом – не всё гладко. Потому важно наращивание поставок дешевых российских ресурсов, чтобы усилить работы экспорто ориентированной китайской экономики", – отмечает Валерий Клочок. "В политическом смысле у Си всё хорошо. Он был переизбран на третий срок

Он считает, что в своем так называемом мирном плане КНР станет делать упор на гуманитарной безопасности, включая продовольственную, что важно для Китая с населением в 1,4 млрд.

Китаю важно, чтобы работали логистические пути. А потому будет пытаться убедить Путина, как минимум, прекратить горячую фазу войну. Вопрос – на каких условиях, – акцентирует эксперт. – Есть много сценариев". "Соответственно, зерновое соглашение будет сохранено, как бы ни виляла тут Россия

Валерий Клочок обращает внимание, что на Си сейчас давят многие – и США, и Великобритания, и ЕС.

Не случайно ЕС принял решение о массовых поставках боеприпасов в Украину Не случайно столь усиленное международное давление на Си. Запад надеется, что тот сможет повлиять Путина, оказавшегося в сложнейшей военной, социально-экономической, политической ситуации. Сегодня после обеда увидим формальную часть – некие договоренности между РФ и КНР. Но сомневаюсь, что будут озвучены некие конкретные решения". "Президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании данных касательно происхождения коронавируса. А ранее в Штатах не раз намекали, что тот был искусственно выведен именно в китайских лабораториях, – напоминает эксперт. – Был ряд заявлений о недопустимости поставок китайского вооружения россиянам, о необходимости не позволить РФ "заморозить" конфликт

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