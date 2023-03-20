У Байдена отреагировали на встречу Путина и Си Цзиньпина

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Кравцев Сергей
В администрации президента США Джо Байдена заявили, что "очень — очень внимательно" следят за визитом главы Китая Си Цзиньпина в Москву, поскольку обеспокоены любыми призывами к прекращению огня в Украине в это время. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".
Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона (flickr.com/osdpa)
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Он добавил, Вашингтон откажется от обсуждения любых призывов к прекращению огня на встрече, поскольку "не в интересах Китая" поставлять оружие Украине.
По мнению Кирби, российско-китайские отношения являются "браком по расчету, а не по любви".
Джон Кирби назвал Китай и Россию странами, у которых нет особого доверия между собой, но есть то, что их объединяет, а именно – они не воспринимают американское лидерство и лидерство объединённого Запада.
Кирби также добавил, что США не видели ни одного подтверждения разговора между Си и президентом Украины Владимиром Зеленским, но, если он состоится, это будет позитивный сигнал.
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