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У Байдена отреагировали на встречу Путина и Си Цзиньпина

В Белом доме заявили, что "очень внимательно" наблюдают за встречей Си Цзиньпина и Путина

сегодня, 16:50
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Автор:

Кравцев Сергей

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что "очень — очень внимательно" следят за визитом главы Китая Си Цзиньпина в Москву, поскольку обеспокоены любыми призывами к прекращению огня в Украине в это время. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

У Байдена отреагировали на встречу Путина и Си Цзиньпина

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона (flickr.com/osdpa)

"Прекращение огня, объявленное прямо сейчас, по сути, лишь ратифицирует завоеванное Россией и даст Путину больше времени, чтобы действительно оснастить, переподготовить и возобновить операции", — заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.


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Он добавил, Вашингтон откажется от обсуждения любых призывов к прекращению огня на встрече, поскольку "не в интересах Китая" поставлять оружие Украине.

По мнению Кирби, российско-китайские отношения являются "браком по расчету, а не по любви".

Джон Кирби назвал Китай и Россию странами, у которых нет особого доверия между собой, но есть то, что их объединяет, а именно – они не воспринимают американское лидерство и лидерство объединённого Запада.

Кирби также добавил, что США не видели ни одного подтверждения разговора между Си и президентом Украины Владимиром Зеленским, но, если он состоится, это будет позитивный сигнал.

"Если вы собираетесь поехать в Москву и посидеть три дня с президентом Путиным, и собираетесь узнать его взгляд на войну, которую он начал и которую он мог бы закончить сегодня. Надо как минимум взять телефон, поговорить с президентом Зеленским и узнать украинскую точку зрения", — отметил он.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-20-23/index.html
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