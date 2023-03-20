Как будет работать соглашение ЕС о поставках миллиона снарядов Украине

Европейский союз согласовал план, согласно которому блок отправит Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму 2 млрд евро. ЕС надеется, что поставки будут осуществлены в течение следующих двух лет, пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC.



Для ВСУ планируется из Европы отправить артснарядов на сумму 2 млрд евро

Предполагается, что члены ЕС, отправляющие боеприпасы Украине, будут получать компенсацию из европейских фондов. Участвующие в соглашении члены Евросоюза должны будут раскрыть информацию о своих запасах боеприпасов — обычно такого рода информация держится в секрете.

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Однако европейские страны надеются, что при размещении крупных заказов на производство снарядов удастся снизить закупочные цены. Пока неясно, смогут ли принять участие в реализации не входящих в Евросоюз контрактов страны, в частности Великобритания.

Нынешние объемы производства боеприпасов в Европе не обеспечивают уровень, о котором просит Украина. Эксперты предупреждают, что до того момента, пока нынешнее политическое соглашение приведет к конкретным поставкам боеприпасов на поле боя, могут пройти много месяцев.

"Комментарии" также писали о том, что поскольку страны уже озабочены своими запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в большем количестве снарядов и оружия от союзников, существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят свои обещания внести вклад в новые планы альянса. Это вызов, с которым НАТО сталкивался в прошлом и который, как опасаются эксперты, может стать постоянной проблемой для западного альянса, поскольку война России затягивается на второй год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о планах НАТО в ближайшее время быть готовым перебросить на свой восточный фланг бойцов. Первый эшелон состоит из ста тысяч военнослужащих из Польши, Норвегии и стран Балтии. Но для осуществления этого плана нужно располагать большим количеством оружия, в частности боеприпасов.

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