Насыщенная неделя для Украины: что стало неожиданностью – как это отобразится на будущем

Предпоследняя неделю июня была насыщена информацией об очередном ядерном шантаже со стороны России, о продолжении войны в целом и ракетно-дроновой, в частности, о новых успехах ВСУ, продолжающих деоккупацию украинских территорий. Ну, а в конце недели топ-темой стал бунт вагнеровцев против высшего военно-политического руководства РФ. Традиционно эксперты подвели специально для издания "Комментарии" общие итоги уходящей недели (19-25 июня) в ракурсе российско-украинской войны и не только.

Мятеж в России. Фото: из открытых источников

Демарш главаря "Вагнера" показал отсутствие единства в стране-агрессоре, где существовало и существует внутреннее противостояние

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев рассуждает следующим образом:

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Есть надежда, что мир, наконец, выработает единую позицию касательно российской агрессии против Украины. С соответствующими последствиями для страны-агрессора. Не менее важным событием было украинское контрнаступление, которое набирает обороты Нет сомнений, что все территории Украины будут освобождены". "Значительным событием стала прошедшая в начале недели встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с руководством Китайской Народной Республики

Также, по мнению эксперта, следует отметить принятие 11-го пакета европейских санкций против России. Прежде всего, акцентирует Андрей Рязанцев, они направлены на контроль за соблюдением ранее введенных ограничений. Принимать санкции можно бесконечно, но важно, чтобы они выполнялись. И именно усиленный контроль за исполнением ранее введенных дает надежду на то, что экономика страны-агрессора будет слабеть еще больше, поясняет эксперт.

Это стало демонстрацией того, о чем многие говорят уже давно. А именно – отсутствия единства в стране-агрессоре, где существовало и существует внутреннее противостояние. И, несмотря на то, что мятеж быстро свернулся ситуация должна быть использована миром для ускорения свержения преступного путинского режима. Что автоматически ускорит победу Украины – с ликвидацией возможности повторных агрессий со стороны РФ". "Ну и, конечно, – продолжает он, – нельзя не отметить демарш главаря ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина против сперва военного, а потом и политического руководства страны-агрессора

Дипломатическое давление работает, и позиция ряда стран по членству Украины в НАТО меняется в лучшую для нас сторону

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун обратил внимание на смену позиций некоторых государств-членов НАТО касательно членства Украины в Альянсе.

На этой неделе появилась информация, что эта страна сменила позицию — и готова поддержать вступление Украины в НАТО, считая, что это заставить Россию прекратить войну и предотвратить любую новую агрессию с ее стороны", – отмечает эксперт. "Речь, в частности, о Франции

По его мнению, это показатель того, что международная политика – не о системности подходов и неизменности принципов, а о политической воле.

"Пока у французского лидера Макрона не было желания поддерживать вступление Украины в НАТО, никакие аргументы на него не действовали. А как только у него появилось личное понимание важности такого шага — он стал сторонником вступления Украины в Альянс. И хоть пока что он лично об этом не заявлял, во французскую прессу подобная информация уже просочилась. И если обнародованные данные верны – это в очередной раз свидетельствует, что дипломатическое давление работает. Что нет абсолютных запретов (как и в случае с поставками Украине вооружений)", – подчеркивает Максим Джигун.

Так что, констатирует он, следует продолжать подобного рода давление, достигая в итоге тех результатов, о которых ранее невозможно было даже говорить.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Пригожин окажется в Беларуси – какой шанс выпал Лукашенко благодаря переговорам.