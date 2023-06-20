Есть новое продвижение ВСУ – уничтожено 5 рот оккупантов и 13 танков: подробности

На Таврическом направлении украинские защитники продвигаются вперед, только за сутки ликвидировали более 5 рот российских захватчиков и уничтожили, а также подбили 46 единиц российской техники. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1487 огневых задач", – написал Александр Тарнавский.

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По его информации, только за последние сутки у россиян "200-ых" и "300-ых" более пяти рот. Кроме того, было отправлено на металлолом или повреждено 46 единиц военной техники российской армии.

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