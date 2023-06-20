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Есть новое продвижение ВСУ – уничтожено 5 рот оккупантов и 13 танков: подробности

На Таврическом направлении украинские защитники уничтожают оккупантов и продвигаются вперед

сегодня, 15:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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На Таврическом направлении украинские защитники продвигаются вперед, только за сутки ликвидировали более 5 рот российских захватчиков и уничтожили, а также подбили 46 единиц российской техники. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

Есть новое продвижение ВСУ – уничтожено 5 рот оккупантов и 13 танков: подробности

ВСУ. Фото из открытых источников

"Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1487 огневых задач", – написал Александр Тарнавский.


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По его информации, только за последние сутки у россиян "200-ых" и "300-ых" более пяти рот. Кроме того, было отправлено на металлолом или повреждено 46 единиц военной техники российской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — наступательные действия украинских Сил обороны продолжаются уже около двух недель. Представители американского Института изучения войны (ISW) не исключают, что ВСУ могут временно приостановить продвижение вперед, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. В эстонской разведке заняты подсчетом потерянной в боях с россиянами западной техники, а британская сообщает, что оккупационная армия несет значительные потери. Какие выводы можно сделать на данный момент касательно наступательных действий ВСУ? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты активизировали переброску БК и живой силы: названо направление.

Ранее "Комментарии" писали — угроза применения Путиным ядерного оружия: что стоит за предупреждением Байдена.




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Источник: https://t.me/otarnavskiy/127
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