Оккупанты активизировали переброску БК и живой силы: названо направление

Российские оккупанты активизировали переброску боекомплекта на Бердянское направление, заметно активизировалась авиация, сокращены сроки подготовки живой силы на фронт. Скорее всего, это связано с успехами украинских защитников на этом направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Поставка грузовиков с БК приморским путем в Бердянск набирает обороты. Создается впечатление, что именно такая дорога в приоритете", — отметил Андрющенко.

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Кроме того, по словам советника мэра, россияне перебрасывают вертолёты в сторону Пологов Запорожской области. причем это не единичные случаи, а второй день подряд Россия перебрасывает авиацию.

"Вертолеты заходят по направлению Ростову, авиация также по направлению Приморско-Ахтарска", — рассказал Андрющенко.

По информации советника, россияне существенно сократили срок подготовки ввезенных из России мобилизованных – с 3-4 недель до недели.

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