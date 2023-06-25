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Британская разведка рассказала о ситуации с контрнаступлением ВСУ

Украина проводит большие наступательные операции по трем основным направлениям фронта.

сегодня, 09:50 comments1015
Автор:
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Slava Kot
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Разведка Великобритании указывает, что украинские военные перегруппировались и проводят большие наступательные операции на линии фронта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Министерства обороны по ситуации в Украине.

Британская разведка рассказала о ситуации с контрнаступлением ВСУ

Украинские военные. Фото из открытых источников

Согласно анализу британской разведки украинские силы используют опыт первых двух недель своего контрнаступления, чтобы улучшить тактику для более глубокого штурма российских позиций, которые были хорошо укреплены за последние несколько месяцев. Несмотря на подготовку россиян к большому контрнаступлению, украинские войска постепенно и стабильно двигаются по ключевым направлениям.


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"В последние дни украинские войска перегруппировались и снова проводят большие наступательные операции по трем основным направлениям на юге и востоке Украины", — пишут в британской разведке.

Разведка Британии сообщает и об активных действиях России. В частности, они касаются линии фронта в Луганской области.

"В Луганской области российские силы приложили значительные усилия для наступления на Серебрянский лес у Кременной", — указывает британская разведка.

Таким образом, руководство РФ приказывает своим войскам идти в наступление в направлениях, где это возможно. Несмотря на небольшие успехи российского наступления у Кременной, британская разведка утверждает, что Украина смогла остановить попытку прорыва.

Ранее портал "Комментарии" писал, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает возможным причастность президента Беларуси к мятежу Пригожина.

Также "Комментарии" сообщали о сообщении Дональда Трампа о ситуации в России. По словам бывшего президента США, "дальше может быть гораздо хуже". Трамп считает, что нестабильной ситуацией в РФ может воспользоваться Китай.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1672853423669010432
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