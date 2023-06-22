Согласован 11 пакет санкций против РФ: какие ожидания – будут ли мощные удары

Послы Евросоюза согласовали 11 пакет санкций против россии. Под удар могут попасть нефть, транспорт, также прописано противодействие обходу ранее введенных ограничений. Что можно сказать о предлагаемых мерах воздействия и санкциях в принципе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Запрет на транспортировку нефти через нефтепровод "Дружба" — один из мощнейших ударов по транзитному бизнесу Беларуси и остаткам экспорта россиян в страны ЕС

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран признался, что больше всего в новых санкционных мерах ему нравится запрет на транспортировку нефти через нефтепровод "Дружба".

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Беларусь, напоминает эксперт, пыталась даже поднять стоимость транзита по этому нефтепроводу, и у Минска даже началась ссора с Москвой.

"Конечно, Лукашенко за счет россиян пытался "подзаработать", чтобы починить дыры в белорусском бюджете. А теперь ничего не получат ни россияне, ни белорусы, – поясняет Виталий Шапран. – Это один из мощнейших ударов по транзитному бизнесу Беларуси и остаткам экспорта россиян в страны ЕС".

Нет надежды на экономические удары в виде санкций, лучшее, что может остановить Путина – это поражение военное на юге Украины

Экономический эксперт Даниил Монин поделился таким комментарием:

"Я не верю в экономические удары в виде санкций. Да, они дают некий эффект, но достаточно минимальный".

Россия, поясняет эксперт, научилась обходить санкции через другие страны.

"Ее экспорт, конечно, страдает. Но больше – от проседания цен на энергоресурсы, чем от санкций. Лучшее, что может остановить Путина – это поражение военное на юге Украины. И здесь усиленные поставки нам современной западной военной техники, включая самолеты, были бы лучшим видом "санкций" против агрессора", – констатирует Даниил Монин.

Надеяться на быстрый эффект от санкций не стоит

Политтехнолог Петр Охотин акцентирует, что санкции – это долговременный процесс, рассчитанный на постепенное ослабление российской федерации.

"Усиление санкций относительно нефти – это также удар по мягкой подбрюшине русской экономики, ведь именно за деньги со сбыта сырья Кремль оплачивает "серый импорт" и добывает подсанкционные товары", – отмечает эксперт.

По его словам, надеяться на быстрый эффект не стоит. Однако – это, подчеркивает Петр Охотин, верный путь к тому, чтобы российские элиты еще больше сжались в прибылях и начали, наконец, думать, что же они делали и делают неправильно.

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