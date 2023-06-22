Согласован 11 пакет санкций против РФ: какие ожидания – будут ли мощные удары

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Кравцев Сергей
Послы Евросоюза согласовали 11 пакет санкций против россии. Под удар могут попасть нефть, транспорт, также прописано противодействие обходу ранее введенных ограничений. Что можно сказать о предлагаемых мерах воздействия и санкциях в принципе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран признался, что больше всего в новых санкционных мерах ему нравится запрет на транспортировку нефти через нефтепровод "Дружба".
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Беларусь, напоминает эксперт, пыталась даже поднять стоимость транзита по этому нефтепроводу, и у Минска даже началась ссора с Москвой.
Экономический эксперт Даниил Монин поделился таким комментарием:
Россия, поясняет эксперт, научилась обходить санкции через другие страны.
Политтехнолог Петр Охотин акцентирует, что санкции – это долговременный процесс, рассчитанный на постепенное ослабление российской федерации.
По его словам, надеяться на быстрый эффект не стоит. Однако – это, подчеркивает Петр Охотин, верный путь к тому, чтобы российские элиты еще больше сжались в прибылях и начали, наконец, думать, что же они делали и делают неправильно.
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