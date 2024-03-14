Какие ожидания от встречи Макрона, Шольца и Туска: почему это важно для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 15 марта, посетит Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. К переговорам, речь в которых пойдет о поддержке Украины, присоединится также премьер-министр Польши Дональд Туск. Тем временем Шольц в очередной раз высказался против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Какие ожидания от грядущей встречи? Могут ли быть приняты какие-то кардинальные решения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Макрон, Шольц и Туск. Фото: из открытых источников

По итогам встречи точно будут громкие заявления и обещания

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что грядущая встреча в формате Веймарского треугольника, который давно создали Германия, Франция и Польша, является интересной.

и решиться передать Украине дальнобойные ракеты – это тоже не случайно. Как не случайно выглядит и то, что Туск вместе с польским президентом Дудой на днях посетил США и провел там переговоры с Джо Байденом, в том числе в ракурсе поддержки Украины Это особенно интересно, если знать, что отношения между Туском и Дудой довольно напряженные", – поясняет эксперт. "Это встреча трех амбициозных политиков, которые демонстрируют готовность бороться за лидерство в Европе. Недавние призывы Макрона к немцам не быть трусами

По его мнению, во время пятничной встречи в Берлине речь между Шольцем, Макроном и Туском пойдет не только об интересах Украины, но и о том, как выглядят их лица и лица их стран в этом контексте. Затронут и тему грядущих выборов, в том числе в Европарламент, которые станут серьезным вызовом.

"От этой встречи сложно ожидать масштабного прорыва, – считает Евгений Магда. – Но точно будут громкие заявления и обещания. Хоть лучше бы было меньше обещаний, а больше конкретики. У нас есть уже горький опыт миллиона снарядов от ЕС. В итоге мы получили вдвое меньше боеприпасов, а спасать реноме ЕС приходится с помощью так называемой чешской инициативы по закупке боеприпасов вне Евросоюза".

Данная встреча, резюмирует эксперт, свидетельствует, что политики Европы обеспокоены ситуацией вокруг российско-украинской войны. Что они окончательно перестали верить Путину и пытаться с ним договориться.

"Хотелось бы, – отмечает Евгений Магда, – чтоб по итогам переговоров в Берлине был не только сигнал Макрона, что французский войска могут оказаться в Украине, но и – что европолитики не признают выборов российского президента, потому что Кремль проводит их и на временно оккупированных территориях нашей страны".

Макрон всё более четко понимает угрозы, идущие от РФ

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок поделился таким комментарием:

Чем больше он соберет сторонников такого условного договора, тем большим будет его вес в Европе. Кроме того, это может стать первым шагом к созданию единой европейской армии, идею создания которой Макрон продвигает еще с 2018 года. Что позволит Европе стать автономнее", – поясняет эксперт. "Макрон, похоже, хочет быть во главе идеи, которую он сейчас продвигает. А именно – создание сухопутной коалиции в поддержку Украины. Стран, готовых отправить к нам своих военнослужащих

Это, продолжает он, более чем актуально на фоне политического кризиса в США и возможной победы там на президентских выборах Трампа – со всеми вытекающими.

Это знаковая вещь. Если позиция Макрона перезагрузит мнение части европейцев, это можно только приветствовать", – считает Валерий Клочок. "Кроме того, создается впечатление, что Макрон всё более четко понимает угрозы, идущие от РФ. И не только он. Показательно тут недавнее заявление его оппонентки Марин Ле Пен, которая кардинально сменила свою позицию – и говорит о невосприятии того, что Путин предлагает Европе. Она осудила широкомасштабное вторжение, высказалась в поддержку Украины

Он обращает внимание, что даже Польша, которая в последнее время ведет противоречивую политику касательно поддержки Украины (речь о блокировании границ), устами ряда государственных деятелей высказалась за вероятную отправку части своих военнослужащих в наше страну.

"Что касается позиции Шольца – тут всё неоднозначно. Он точно стоит на стороне Украины. Но крайне осторожен в позиции по отправке войск в нашу страну, предоставлении нам дальнобойных ракет и так далее. Тут следует понимать, что в этой части политика немецких политиков разных лагерей достаточно последовательна. После Второй мировой Германия всегда пыталась быть нейтральной. И хоть сейчас есть сторонники более радикальной помощи Украине, в целом Германия тут очень осторожна. И то, что она и так нам достаточно мощно помогает — это уже большой результат", – акцентирует эксперт.

По его словам, вряд ли стоит ожидать, что Шольц сменит после этой встречи свою позицию и решится передать Украине ракеты Taurus. Хоть нельзя исключать, что такой вариант в Германии рассматривается, но сделать всё хотят тихо, возможно, с заменой ракет (чтоб не фигурировали именно немецкие). Если Берлин пойдет на обмен британских Storm Shadow на свои Taurus (чтоб нам последние передали представители Великобритании, а не Германии), это был бы тоже очень хороший вариант, уверен Валерий Клочок.

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