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Вариант для Украины: Берлин прокомментировал обмен Storm Shadow на Taurus

Говоря об обмене Storm Shadow на Taurus Анналена Бербок заявила, что такой вариант может быть

сегодня, 09:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок открыта к предложению своего британского коллеги Дэвида Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты Taurus путем обмена. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Der Spiegel".

Вариант для Украины: Берлин прокомментировал обмен Storm Shadow на Taurus

Обмен Storm Shadow на Taurus. Фото из открытых источников

"Это был бы вариант", — заявила министр.

Анналена Бербок отметила, что подобный обмен кольцами уже имел место в отношении других материалов.

"Обмен кольцами — это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другими материалами некоторое время назад", — высказалась Бербок.

Канцлер Олаф Шольц уже прибегал к бартеру как к косвенной форме военной помощи в начале войны в Украине, когда он еще не хотел отправлять на Украину боевые танки Leopard 2.     

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в слитом разговоре офицеров Бундесвера четко сказано, что никакого политического решения об отправке крылатых ракет Taurus в Украину не принято. Поэтому все разговоры о скорейшей отправке этого дальнобойного оружия Киеву не имеют никакого смысла. Об этом пишет "Reuters", цитируя заявление немецкого министра.

Также издание "Комментарии" сообщало — перехват секретных переговоров немецких офицеров о возможных поставках ракет Taurus Украине вызвал в ФРГ политические дебаты. В Германии серьезно озабоченны вопросом безопасности правительственной связи. Также эта ситуация возобновила споры о том, стоит ли Германии передавать Украине свои ракеты. Об этом пишет газета Financial Times. 




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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-annalena-baerbock-bezeichnet-taurus-ringtausch-als-moegliche-option-a-82f23dd7-b109-4d19-9d70-1ccc8ca5e1ea
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