Вариант для Украины: Берлин прокомментировал обмен Storm Shadow на Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок открыта к предложению своего британского коллеги Дэвида Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты Taurus путем обмена. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Der Spiegel".

Обмен Storm Shadow на Taurus. Фото из открытых источников

"Это был бы вариант", — заявила министр.

Анналена Бербок отметила, что подобный обмен кольцами уже имел место в отношении других материалов.

"Обмен кольцами — это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другими материалами некоторое время назад", — высказалась Бербок.

Канцлер Олаф Шольц уже прибегал к бартеру как к косвенной форме военной помощи в начале войны в Украине, когда он еще не хотел отправлять на Украину боевые танки Leopard 2.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в слитом разговоре офицеров Бундесвера четко сказано, что никакого политического решения об отправке крылатых ракет Taurus в Украину не принято. Поэтому все разговоры о скорейшей отправке этого дальнобойного оружия Киеву не имеют никакого смысла. Об этом пишет "Reuters", цитируя заявление немецкого министра.

Также издание "Комментарии" сообщало — перехват секретных переговоров немецких офицеров о возможных поставках ракет Taurus Украине вызвал в ФРГ политические дебаты. В Германии серьезно озабоченны вопросом безопасности правительственной связи. Также эта ситуация возобновила споры о том, стоит ли Германии передавать Украине свои ракеты. Об этом пишет газета Financial Times.



