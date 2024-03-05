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«Слив» переговоров по Taurus: Берлин ответил на обвинения Москвы

В МИД РФ заявили, что Германия якобы поддерживает отправку западных войск в Украину

сегодня, 07:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Перехват секретных переговоров немецких офицеров о возможных поставках ракет Taurus Украине вызвал в ФРГ политические дебаты. В Германии серьезно озабоченны вопросом безопасности правительственной связи. Также эта ситуация возобновила споры о том, стоит ли Германии передавать Украине свои ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета Financial Times. 

«Слив» переговоров по Taurus: Берлин ответил на обвинения Москвы

Германия. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, заместитель пресс-секретаря правительства Вольфганг Бюхнер назвал заявления Москвы о том, что Берлин готовит нападение на РФ, "позорной российской пропагандой".

Экс-атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве Джон Форман назвал нежелание канцлера Олафа Шольца отправить Киеву "Taurus" еще одним примером того, что тот "следовал, а не вел", когда речь шла о войне в Украине. 

"Сочетание политической осторожности, нерешительности и самодовольства Германии привело нас к тому, что мы имеем", — сказал Форман.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что запись свидетельствует о поддержке Германий отправки западных войск в Украину. 

"Немецкие политики обеспокоены утечкой информации в Интернете и безопасностью своих разговоров. То есть тот факт, что немецкое оружие и вспомогательный персонал готовятся к нападению на Россию [...], их не удивляет", — сказал он.

В министерстве иностранных дел Германии считают, что РФ использует этот перехват для поддержки нарратива об агрессивном Западе и для отвлечения внимания от того, что именно Россия уже более двух лет ведет агрессивную войну против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил подлинность записей, обнародованных российскими пропагандистами, на которых немецкие офицеры обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus и уничтожение Крымского моста. Вице-председатель парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила российского диктатора Владимира Путина в том, что он пытается дестабилизировать ситуацию в Германии. О чем говорит факт обнародования данных записей? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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