Перехват секретных переговоров немецких офицеров о возможных поставках ракет Taurus Украине вызвал в ФРГ политические дебаты. В Германии серьезно озабоченны вопросом безопасности правительственной связи. Также эта ситуация возобновила споры о том, стоит ли Германии передавать Украине свои ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета Financial Times.

Германия. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, заместитель пресс-секретаря правительства Вольфганг Бюхнер назвал заявления Москвы о том, что Берлин готовит нападение на РФ, "позорной российской пропагандой".

Экс-атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве Джон Форман назвал нежелание канцлера Олафа Шольца отправить Киеву "Taurus" еще одним примером того, что тот "следовал, а не вел", когда речь шла о войне в Украине.

"Сочетание политической осторожности, нерешительности и самодовольства Германии привело нас к тому, что мы имеем", — сказал Форман.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что запись свидетельствует о поддержке Германий отправки западных войск в Украину.

"Немецкие политики обеспокоены утечкой информации в Интернете и безопасностью своих разговоров. То есть тот факт, что немецкое оружие и вспомогательный персонал готовятся к нападению на Россию [...], их не удивляет", — сказал он.

В министерстве иностранных дел Германии считают, что РФ использует этот перехват для поддержки нарратива об агрессивном Западе и для отвлечения внимания от того, что именно Россия уже более двух лет ведет агрессивную войну против Украины.

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