"Слив" Россией разговоров офицеров Бундесвера: о чем пора задуматься Европе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил подлинность записей, обнародованных российскими пропагандистами, на которых немецкие офицеры обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus и уничтожение Крымского моста. Вице-председатель парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила российского диктатора Владимира Путина в том, что он пытается дестабилизировать ситуацию в Германии. О чем говорит факт обнародования данных записей? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Германия. Фото: из открытых источников
РФ демонстрирует свои возможности шпионажа
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли рассуждает следующим образом:
"Ситуация говорит о том, что Россия по-прежнему имеет разветвленную сеть резидентуры в Германии. И позволяет себе делать подобные "сливы", не опасаясь, что резидентура будет как-то "засвечена". То есть, РФ демонстрирует свои возможности шпионажа".
По мнению эксперта, это нанесло ощутимый удар (пусть и кратковременный) по канцлеру Шольцу, по руководству Бундесвера.
"А я напомню, что министр обороны ФРГ – Борис Писториус – это политик с наивысшим рейтингом из Кабинета министров Шольца. Попытка дискредитировать правящий режим в Германии частично удалась, – считает Маяким Яли. – Понятно, что будет расследование. Но постепенно скандал затухнет. Это всё же не смерть бывших шпионов, как было с убийством Скрипалей в Великобритании. Потихоньку скандал сойдет на "нет". Но германская сторона и ее спецслужбы в частности поняли, что нужно проводить более активную работу по обезвреживанию российского влияния и российской агентуры".
Россия, акцентирует политолог, несколько десятилетий вкладывала огромные средства в создание шпионской инфраструктуры в Европе в целом, а особенно в Германии. Тем более, что в последней были наработки еще времен СССР (в той части, что была ГДР). К тому же, в Германии проживают миллионы граждан бывшего СССР и нынешней РФ. Что помогает Кремлю формировать шпионские сети, констатирует Максим Яли.
Возможно к угрозам со стороны РФ в Европе, наконец, начнут относиться адекватно
Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко считает, что факт обнародования записей ни о чем не говорит. Это, поясняет он, стандартная часть деятельности по информационной борьбе в условиях войны.
"А вот факт проведения переговоров на открытой платформе WebEx, что сравнимо обсуждением в общественном месте при большом скоплении народу, говорит о крайне наплевательском отношении к организации системы безопасности подобных встреч
. Европа давно не воевала и уже успела забыть о том, как должна быть организована система безопасности, информационной в том числе. После разрушения Берлинской стены и окончания Холодной войны расходы на оборону и безопасность снижались практически во всех странах НАТО. В РФ не просто перестали видеть угрозу, а до сих пор ее игнорируют! Подобное разгильдяйство позволяет российским спецслужбам чувствовать себя в Европе почти как у себя дома, ведь на них просто не обращают внимания и вспоминают только после очередного медийного скандала", – констатирует эксперт.
Возможно, продолжает он, накопление таких фактов стимулирует переход количества в качество – и к угрозам со стороны РФ в Европе, наконец, начнут относиться адекватно.
"Ждем политических решений и увеличения финансирования военных программ и роста военных бюджетов в ЕС. Это первый и самый важный показатель смены политической позиции и признания серьезности проблемы", – отмечает Юрий Гаврилечко.
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