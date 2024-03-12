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Шольц выступил с новым заявлением о передаче ракет Taurus для Украины

Олаф Шольц повторил свои предварительные заявления и объяснил, почему не следует ожидать, что Германия отправит Украине ракеты Taurus.

сегодня, 08:35
Автор:
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Slava Kot
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не соглашается передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Немецкий лидер считает, что применение ракет Taurus в Украине неоправданно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ ".

Шольц выступил с новым заявлением о передаче ракет Taurus для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Во время совместной пресс-конференции в Берлине с малайзийским коллегой Анваром Ибрагимом Олаф Шольц прокомментировал возможность отправить в Украину дальнобойные ракеты Taurus. По словам Шольца, для использования этих ракет нужно участие немецких солдат, что является неоправданным риском.

"По одной системе вооружений, учитывая эффективность и способ применения, считаю, что ее нельзя использовать бесконтрольно, но участие немецких военных не оправдано, даже из-за пределов Украины", — сказал Олаф Шольц.

Шольц объяснил, что своими заявлениями с отказом Германии отправить ракеты Taurus пытается не создавать "обманчивых ожиданий", поэтому отвечает четко в отношении дальнобойных немецких ракет.

В речи Шольц добавил, что Германия и дальше поддерживает Украину, как финансовой помощью, так и военной. По словам Шольца, помощь Германии для Украины достигает 30 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц возглавляет альянс стран, желающих прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину.

Также "Комментарии" писали о спикере Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, которая заявила, что Германия не закончила процесс денацификации, поэтому ее ожидают "ужасные последствия". Таким образом, представитель МИД РФ отреагировала на обнародованные разговоры немецких офицеров об атаке по Крымскому мосту.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3838485-solc-znovu-zaaviv-so-ne-pogoditsa-peredati-raketi-taurus-ukraini.html
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