Дуда объяснил, почему нужно наказать Путина и Россию

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Slava Kot
Президент Польши Анджей Дуда считает, что в случае победы России на войне в Украине, Путин не остановится и будет атаковать другие страны. Дуда призвал остановить Россию и наказать Путина. Такими словами, президент Польши пытался убедить Конгресс США усилить помощь Украине.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников
Анджей Дуда прилетел в США, где встретился с президентом Джо Байденом и спикером Майком Джонсоном. Цель визита президента Польши заключалась в попытке убедить американских политиков одобрить пакет помощи Украине.
Дуда указал, что Польша имеет многовековой опыт отношений с Россией, постоянно пытающейся захватить новые территории и расширить военную агрессию.
Напомним, что США с октября 2023 года рассматривают законопроект о выделении помощи Украине на около 60 млрд долларов. Однако из-за внутренних политических интриг пакет помощи остается не принятым.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин пригрозил нарушить "красные линии" для тех стран, которые будут нарушать их в отношении России. По словам российского диктатора, малые страны Европы, которые проводят жесткую политику в отношении РФ, не будут испытывать последствий, однако для других европейских стран они будут.
Также "Комментарии" писали об американском добровольце, который критикует США из-за отсутствия помощи для Украины.
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