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Дуда объяснил, почему нужно наказать Путина и Россию

Анджей Дуда посетил Соединенные Штаты, где пытался убедить Конгресс США выделить помощь для Украины.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Президент Польши Анджей Дуда считает, что в случае победы России на войне в Украине, Путин не остановится и будет атаковать другие страны. Дуда призвал остановить Россию и наказать Путина. Такими словами, президент Польши пытался убедить Конгресс США усилить помощь Украине.

Дуда объяснил, почему нужно наказать Путина и Россию

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Анджей Дуда прилетел в США, где встретился с президентом Джо Байденом и спикером Майком Джонсоном. Цель визита президента Польши заключалась в попытке убедить американских политиков одобрить пакет помощи Украине.

"Что сегодня нужно Украине, так это убедиться, что Путин не выиграет войну", – сказал Дуда.

Дуда указал, что Польша имеет многовековой опыт отношений с Россией, постоянно пытающейся захватить новые территории и расширить военную агрессию.

"Мы народ, который несколько раз был порабощен Россией. Если Россия выиграет войну в Украине, она нападет еще раз. Он будет нападать на другие государства. Поэтому их нужно остановить. Их нужно заблокировать. Они должны быть наказаны", — подчеркнул Анджей Дуда.

Напомним, что США с октября 2023 года рассматривают законопроект о выделении помощи Украине на около 60 млрд долларов. Однако из-за внутренних политических интриг пакет помощи остается не принятым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин пригрозил нарушить "красные линии" для тех стран, которые будут нарушать их в отношении России. По словам российского диктатора, малые страны Европы, которые проводят жесткую политику в отношении РФ, не будут испытывать последствий, однако для других европейских стран они будут.

Также "Комментарии" писали об американском добровольце, который критикует США из-за отсутствия помощи для Украины.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-12/duda-warns-putin-will-attack-others-if-russia-wins-in-ukraine
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