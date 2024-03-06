У Шольца ответили Макрону на его призыв не быть "трусами" в помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о "трусах" в помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Борис Писториус ответил, что высказывания Эммануэля Макрона контрпродуктивны.

"На самом деле нам не нужно, по крайней мере, с моей точки зрения, говорить о ботинках на земле или о том, чтобы иметь больше или меньше смелости", — заявил министр ФРГ репортерам во время пресс-конференции со своим шведским коллегой Полом Джонсоном.

Писториус добавил, что "это то, что на самом деле не помогает решить проблемы, которые у нас возникают, когда речь идет о помощи Украине".

Выступая перед журналистами в кулуарах своего визита в Прагу, Макрон позже заявил, что Германия не была объектом его комментариев, но что "необходимо" встряхнуть союзников Франции.

"Если мы будем пассивны… мы рискуем пострадать, потерпеть неудачи на поле боя, потерпеть возможные разочарования в США", — сказал министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — ррезидент Франции Эммануэль Макрон, всколыхнувший всех своим заявлением о возможной отправке военнослужащих стран НАТО в Украину, собирает по этому поводу лидеров парламентских партий своей страны. По данным издания Le Figaro, Елисейский дворец разослал соответствующее приглашение лидерам партий на 7 марта. Тем временем всё чаще в Альянсе озвучивают мнение, что избежать войны с Россией не удастся, если дать той победить в Украине. Об этом говорят и европейцы, и тот же глава Пентагона Ллойд Остин. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" подобную риторику и вероятность ее воплощения в жизнь.



