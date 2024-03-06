У Шольца ответили Макрону на его призыв не быть "трусами" в помощи Украине

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Кравцев Сергей
Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о "трусах" в помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".
Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников
Борис Писториус ответил, что высказывания Эммануэля Макрона контрпродуктивны.
Писториус добавил, что "это то, что на самом деле не помогает решить проблемы, которые у нас возникают, когда речь идет о помощи Украине".
Выступая перед журналистами в кулуарах своего визита в Прагу, Макрон позже заявил, что Германия не была объектом его комментариев, но что "необходимо" встряхнуть союзников Франции.
Читайте также на портале "Комментарии" — ррезидент Франции Эммануэль Макрон, всколыхнувший всех своим заявлением о возможной отправке военнослужащих стран НАТО в Украину, собирает по этому поводу лидеров парламентских партий своей страны. По данным издания Le Figaro, Елисейский дворец разослал соответствующее приглашение лидерам партий на 7 марта. Тем временем всё чаще в Альянсе озвучивают мнение, что избежать войны с Россией не удастся, если дать той победить в Украине. Об этом говорят и европейцы, и тот же глава Пентагона Ллойд Остин. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" подобную риторику и вероятность ее воплощения в жизнь.
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