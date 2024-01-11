Как Кремль может разыграть карту Приднестровья: есть ли опасность для зернового коридора

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Кравцев Сергей
С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину война идет в разных изменениях, в том числе – экономическом. Россия всячески старается подорвать экспортные возможностей нашей страны, несмотря на создание угрозы голода в ряде стран. Когда РФ спустя год, летом 2023-го, вышла из зернового соглашения и начала крушить украинскую припортовую структуру, мы выдержали удар. И даже сумели выдавить агрессора из западной части Черного моря, запустив новые маршруты, уже без участия России. Однако той всё неймется. И, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в планах РФ – заблокировать наш новый зерновой коридор, устроив дестабилизацию в так называемом Приднестровье, чтобы "качать" Молдову. Эксперты продолжают анализировать для портала "Комментарии" вероятность подобного развития событий.
Приднестровье. Фото: из открытых источников
Безусловно, Россия будет пытаться влиять на Молдову, считает эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.
Вопрос блокады "зернового коридора" будет зависеть от результатов выборов и желания молдавских элит играть в эту игру, прогнозирует эксперт.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:
Тем более, продолжает эксперт, что маршрут этот работает сейчас без России, которая сама разорвала предыдущую зерновую сделку (заключенную при посредничестве ООН и Турции).
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