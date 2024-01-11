Как Кремль может разыграть карту Приднестровья: есть ли опасность для зернового коридора

С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину война идет в разных изменениях, в том числе – экономическом. Россия всячески старается подорвать экспортные возможностей нашей страны, несмотря на создание угрозы голода в ряде стран. Когда РФ спустя год, летом 2023-го, вышла из зернового соглашения и начала крушить украинскую припортовую структуру, мы выдержали удар. И даже сумели выдавить агрессора из западной части Черного моря, запустив новые маршруты, уже без участия России. Однако той всё неймется. И, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в планах РФ – заблокировать наш новый зерновой коридор, устроив дестабилизацию в так называемом Приднестровье, чтобы "качать" Молдову. Эксперты продолжают анализировать для портала "Комментарии" вероятность подобного развития событий.

Приднестровье. Фото: из открытых источников

Вопрос блокады "зернового коридора" будет зависеть от результатов выборов

Безусловно, Россия будет пытаться влиять на Молдову, считает эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

"Но мне кажется, – продолжает он, – первая задача россиян в том регионе заключается во влиянии на результаты предстоящих выборов. Не дать прозападному президенту Майе Санду переизбраться".

Вопрос блокады "зернового коридора" будет зависеть от результатов выборов и желания молдавских элит играть в эту игру, прогнозирует эксперт.

"Я не думаю, что у РФ есть серьезные возможности в Молдове для такой дестабилизации, которая бы заблокировала этот маршрут полностью", – отмечает Илия Куса.

России выгодно, чтоб Украина имела проблемы с экспортом

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:

"Понятно, что для России выгодно, чтоб Украина имела проблемы с экспортом. А так как основной наш экспорт идет через Черное море, РФ всячески пытается заблокировать наш коридор".

Тем более, продолжает эксперт, что маршрут этот работает сейчас без России, которая сама разорвала предыдущую зерновую сделку (заключенную при посредничестве ООН и Турции).

"Но я сомневаюсь, что страна-агрессор может что-то сделать через Приднестровье, – признался Александр Охрименко. – Потому что тогда Молдова и Украина тогда в два счета скрутят тамошних русских фашистов и местных коллаборантов, которые не имеют возможности получать помощь из РФ. Странно, кстати, что Кишинев до сих пор не сделал чего-то подобного".

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