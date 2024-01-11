Россия попытается заблокировать зерновой коридор: в ISW раскрыли план Кремля

Россия может снова попытаться прибегнуть к дестабилизации ситуации в так называемом Приднестровье, чтобы создать нестабильность в Молдове. Основная цель – подорвать украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом обзоре американского Института изучения войны.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"10 января агентство Reuters сообщило, что черноморский порт Румынии Констанца зарегистрировал 36 миллионов метрических тонн отгруженного зерна в 2023 году — рекордный показатель — и что около 40% этих поставок состояли из украинского зерна", — отметили аналитики.

Ранее эксперты ISW оценили, что украинские удары по активам Черноморского флота России заставили изменить схему действий российских ВМС и вынудили российский флот переместить некоторые корабли из своей главной базы во временно оккупированном Севастополе в западном Крыму.

Украинские удары по активам Черноморского флота РФ также успешно способствовали гражданскому использованию Черноморского зернового коридора Украины, поскольку международная поддержка этого коридора продолжает расти, несмотря на выход России из Черноморской зерновой инициативы и военные угрозы в ее адрес. Кремль может рассматривать операцию под ложным флагом в Приднестровье как альтернативный способ удержать страны от участия в украинском зерновом коридоре, несмотря на ослабление присутствия России в западной части Черного моря.

Напомним, Приднестровье или Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное самопровозглашенное государство на территории Молдовы. ПМР занимает почти всю молдавскую часть левого берега Днестра, а также несколько населенных пунктов на правом берегу реки.

Приднестровье заявило о своей "независимости" в 1991 году, а в 2006 году приднестровские сепаратисты захотели присоединиться к РФ. Сегодня на территории ПМР находятся так называемые российские "миротворцы". В то же время, РФ до сих пор не признала "независимость" Приднестровья как субъекта государственной политики.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, существовала угроза нападения российских войск с территории Приднестровья.

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