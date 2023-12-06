Как изменились ВСУ с начала большой войны: что мешает стать еще мощнее

В Украине 6 декабря отмечается день Вооруженных сил. С поздравлениями выступили главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский. Между тем, ситуация на фронтах остается сложной, российская оккупационная армия принимает неимоверные усилия, чтобы захватить Авдеевку под путинскую пресс-конференцию и прямую линию с народом, намеченные на 14 декабря. Какие перемены произошли с ВСУ с момента широкомасштабной российской агрессии, которая длится уже более 650 дней? Какие перспективы у наших вооруженных сил в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

Основная проблема – у Украины не хватает ресурсов

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов уверен, что за время после вероломного нападения России на Украину, ВСУ, которые празднуют сегодня профессиональный праздник, стало не узнать.

"Наша армия изменилась как организационно (увеличилось количество подразделений, появились новые бригады, новые виды вооружения), так и в смысле опыта (ведение войны на широком фронте)", – отмечает эксперт.

По его словам, основная проблема – у Украины не хватает ресурсов, чтоб на протяжении значительного периода времени обеспечить свою новую, сверхбоеспособную армию. Мы не производим боеприпасов, фактически не производим в необходимых масштабах никаких видов вооружений. У нас практически отсутствует авиация, полностью отсутствует флот, поясняет Виктор Савинов.

"Большой вопрос к предыдущим руководителям украинского государства – почему ВСУ должны были фактически формироваться заново после начала полномасштабных боевых действий? И даже спустя более полутора лет войны мы не обеспечиваем в необходимом объеме развитие военное промышленности. Странно, что европейское государство, которое постоянно находилось под угрозой внешней агрессии, не имеет таких основополагающих родов войск как авиация и флот", – считает эксперт.

Сухопутная наша армия, продолжает он, показала себя в ходе боевых действий в этой войне очень хорошо. Это признают практически все зарубежные аналитики (в том числе военные). А спикер Белого дома Карин Жан-Пьер недавно напомнила, что американцы считали – Украина падет за считанные дни после полномасштабного вторжения РФ.

И, если будет достаточная поддержка, украинская армия сможет вести боевые действия на протяжении значительного периода времени, – уверен Виктор Савинов. – Что касается российской армии, она показала себя не с лучшей стороны не только с точки зрения этики и морали (военные преступления, попрание всех конвенций), но и с точки зрения военного искусства. В большинстве боестолкновений украинцы в случае относительно паритета сил и средств – побеждают россиян. На тактическом уровне ВСУ уже сильнее российской армии. А вот на стратегическом – значительного успеха, который мог бы привести к победному для нас окончанию войны пока не произошло. Так что – продолжаем борьбу". "Но три дня плавно перевалили за 650

К сожалению, сейчас возникли, в том числе из-за пробуксовки помощи со стороны зарубежных партнеров, определенные проблемы с материально-техническим обеспечением украинских вооруженных сил.

"А именно от его уровня зависят дальнейшие действия ВСУ, – подчеркивает аналитик. – Если это обеспечение будет достаточным, то современная украинская армия может решать задачи глобального стратегического уровня".

Наши вооруженные силы стали намного больше

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

"ВСУ сильно изменились с момента полномасштабной российской агрессии. Они стали лучше оснащены западной техникой, более обучены. Наши вооруженные силы стали больше – благодаря добровольцам и мобилизации. И сейчас это совсем другие вооруженные силы, нежели до 24 февраля 2022-го".

Да, мы потеряли многих героев, с сожалением отмечает эксперт. Но оставшиеся в строю приобрели огромный опыт.

боеприпасов, возможно, новых видов вооружений. Параллельно с этим необходимо развертывание собственного производства дронов и боеприпасов, – акцентирует Татьяна Попова. – Будем надеяться, что в следующем году удастся получить необходимый нам перелом в войне". "Рассчитываем на поступление от партнеров авиационной компоненты

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