Оккупантам приказали "взять" Авдеевку к определенной дате: подробности

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Кравцев Сергей
Более 100 мобилизованных родственников российских мужчин написали письмо Путину, что бойцов бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, чтобы взять город к пресс-конференции диктатора 14 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Важные истории".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, российское командование очень сильно спешит, бросает в бой раненых бойцов, приказывая им долечиться в окопах. Как отмечают авторы письма, мобилизованные более 10 месяцев проживают в окопах на передовой в 700 метрах от Авдеевки и постоянно находятся под обстрелами.
После начала активной фазы наступления в ноябре командование выпустило приказ об отправке в штурмовые подразделения военнослужащих со средней тяжестью ранений, утверждают родные бойцов.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в Москве заявили о "взятии" Марьинки: в ВСУ ответили.
Ранее "Комментарии" писали — российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожает (за якобы "русофобию") странам Балтии, активно поддерживающим Украину в войне с РФ. Есть ли основания полагать, что Кремль готов ввязаться в настоящую войну с Североатлантическим альянсом, с которым якобы воюет на территории Украины? Понимают ли в НАТО эти угрозы? Если понимают – почему до сих пор не сделали максимум, чтобы сломать хребет путинской военщине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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