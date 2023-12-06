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Оккупантам приказали "взять" Авдеевку к определенной дате: подробности

По сообщениям российских СМИ, российским военным приказали "взять" Авдеевку к пресс-конференции Путина, чтобы продемонстрировать результат

сегодня, 07:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Более 100 мобилизованных родственников российских мужчин написали письмо Путину, что бойцов бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, чтобы взять город к пресс-конференции диктатора 14 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Важные истории".

Оккупантам приказали "взять" Авдеевку к определенной дате: подробности

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, российское командование очень сильно спешит, бросает в бой раненых бойцов, приказывая им долечиться в окопах. Как отмечают авторы письма, мобилизованные более 10 месяцев проживают в окопах на передовой в 700 метрах от Авдеевки и постоянно находятся под обстрелами.


После начала активной фазы наступления в ноябре командование выпустило приказ об отправке в штурмовые подразделения военнослужащих со средней тяжестью ранений, утверждают родные бойцов.

"Торопятся, пока (украинцы) в спорах, гонят к "Прямой линии" (Владимира Путина) и Новому году. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку и дальше переговоры", — рассказала "Важным историям" жена одного из мобилизованных.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ГВА рассказали, действительно ли россияне прорвались на коксохим и в Степное.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Москве заявили о "взятии" Марьинки: в ВСУ ответили.

Ранее "Комментарии" писали — российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожает (за якобы "русофобию") странам Балтии, активно поддерживающим Украину в войне с РФ. Есть ли основания полагать, что Кремль готов ввязаться в настоящую войну с Североатлантическим альянсом, с которым якобы воюет на территории Украины? Понимают ли в НАТО эти угрозы? Если понимают – почему до сих пор не сделали максимум, чтобы сломать хребет путинской военщине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://storage.googleapis.com/istories/news/2023/12/05/gonyat-k-pryamoi-linii-rodstvenniki-mobilizovannikh-pozhalovalis-putinu-chto-boitsov-kidayut-na-myasnie-shturmi-avdeevki-chtobi-vzyat-gorod-k-press-konferentsii-prezidenta/index.html?utm_source=teleg
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