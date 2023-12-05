В ГВА рассказали, действительно ли россияне прорвались на коксохим и в Степное

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска пытаются захватить Степное на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли на Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
Битва за Авдеевку. Фото из открытых источников
Он добавил, несмотря на погоду, захватчики "почти круглосуточно" пытаются проводить свои штурмовые действия по направлению к Авдеевскому коксохимическому заводу разным количеством групп, отличающимся по своему составу.
Барабаш добавил, что оккупантам ни разу не удалось зайти на Авдеевский коксохим.
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