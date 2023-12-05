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В ГВА рассказали, действительно ли россияне прорвались на коксохим и в Степное

Ожесточенные бои продолжаются на Степном

сегодня, 12:10
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска пытаются захватить Степное на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли на Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

В ГВА рассказали, действительно ли россияне прорвались на коксохим и в Степное

Битва за Авдеевку. Фото из открытых источников

"Понятно, почему они это делают, почему для них очень важно Степное. Хотят перерезать логистику. Это ближайшее направление для того, чтобы перерезать нам один-единственный путь. Очень жестокие бои продолжаются на Степном. Сказать, что они его контролируют, это будет полная неправда. Буквально вчера-позавчера были столь очень серьезные стабилизационные действия с нашей стороны. Сейчас врага в Степном нет. Сейчас полностью Степное контролируется ВСУ", – отметил Виталий Барабаш.


Он добавил, несмотря на погоду, захватчики "почти круглосуточно" пытаются проводить свои штурмовые действия по направлению к Авдеевскому коксохимическому заводу разным количеством групп, отличающимся по своему составу.

Барабаш добавил, что оккупантам ни разу не удалось зайти на Авдеевский коксохим.

"Иногда действительно они (группы оккупантов – ред.) доходят даже до забора Авдеевского коксохимзавода. Но ведь тоже пишут они очень часто, "мы зашли на коксохим", "нам осталось два дня, три дня – коксохим будет полностью наш". Это не соответствует действительности. Ни разу на коксохим они не заходили", – отметил глава ГВА.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-boji-bilya-stepovoho-barabash/32714332.html
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