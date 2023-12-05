В Москве заявили о "взятии" Марьинки: в ВСУ ответили

Кремлевские рупоры уже вовсю включились в распространение информации о захвате Марьинки Донецкой области. Якобы эту информацию уже подтвердило Министерстве обороны РФ. У Шойгу действительно отчитались о "полном контроле" над руинами населенного пункта. Однако это не соответствует действительности – в городе продолжаются бои. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Бои за Марьинку. Фото из открытых источников

Военный отметил, что российские захватчики довольно часто выдают желаемое за действительное. В ситуации с Марьинкой происходит такая же картина.

"Оборонное ведомство России всегда отличалось лживыми и слишком положительными для россиян заявлениями", — заявил Штупун.

По словам представителя Сил обороны Таврического, в городе "продолжаются жестокие и кровопролитные бои", и противник "не взял Марьинку, как он заявляет".

При этом спикер обращает внимание, что российские захватчики поставили перед собой цель до конца 2023 года "взять Марьинку и Авдеевку".

"Этого не выйдет, и ни на что больше враг в принципе не способен", — резюмирует Штупун.

Стоит отметить, что в обновленной сводке Министерство обороны Великобритании в Twitter заявило, что в последние недели российские оккупационные войска постепенно продвигаются через руины Марьинки Донецкой области. Сейчас Россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории, считают британские разведчики.

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