Действительно ли над Марьинкой уже российский флаг: ответ британской разведки

В последние недели российские оккупационные войска постепенно продвигаются через руины Марьинки Донецкой области. Сейчас Россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Бои за Марьинку. Фото из открытых источников

Специалисты британской разведки отмечают, украинские силы по-прежнему контролируют участки территории на западной окраине города.

Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. До войны ее население составляло 9000 человек. По данным британской разведки, сейчас она полностью разрушена: кадры с дронов показывают, что подавляющее большинство зданий превращено в руины.

"Возобновление действий России в Марьинке является частью осеннего наступления России, приоритетом которого является расширение контроля России над оставшимися частями Донецкой области. Весьма вероятно, что это все еще одна из основных военных целей Кремля", — отмечают Минобороны Британии.

Стоит напомнить, президент Владимир Зеленский 30 ноября провел совещание в Запорожье и обсудил вопросы укрепления на всех основных направлениях, где нужно ускориться со строительством фортификационных сооружений.

"Конечно, это прежде всего Авдеевское, Марьинское и другие направления в Донецкой области — максимум внимания", — сказал глава украинского государства.

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