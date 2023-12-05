Действительно ли над Марьинкой уже российский флаг: ответ британской разведки

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Кравцев Сергей
В последние недели российские оккупационные войска постепенно продвигаются через руины Марьинки Донецкой области. Сейчас Россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Бои за Марьинку. Фото из открытых источников
Специалисты британской разведки отмечают, украинские силы по-прежнему контролируют участки территории на западной окраине города.
Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. До войны ее население составляло 9000 человек. По данным британской разведки, сейчас она полностью разрушена: кадры с дронов показывают, что подавляющее большинство зданий превращено в руины.
Стоит напомнить, президент Владимир Зеленский 30 ноября провел совещание в Запорожье и обсудил вопросы укрепления на всех основных направлениях, где нужно ускориться со строительством фортификационных сооружений.
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