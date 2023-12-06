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Оккупантам пришлось отступить с двух позиций возле Авдеевки: подробности от ISW

По информации ISW, оккупанты отступили с двух позиций возле Авдеевского коксохима

сегодня, 09:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода, заставив оккупантов отступить с двух передовых позиций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Оккупантам пришлось отступить с двух позиций возле Авдеевки: подробности от ISW

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что украинские военные контратаковали под Авдеевкой 5 декабря и недавно осуществили подтвержденное продвижение вперед.


Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что украинские силы продвинулись на восток от участка железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода.

Украинский военный наблюдатель заявил 5 декабря, что украинские силы контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили российские войска отступить с двух передовых позиций.

Российский военный блогер утверждает, что украинские войска контратакуют возле Степного и давят на российскую оборону с направления Новокалиново.

В то же время оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой 5 декабря и достигли подтвержденных успехов.

Геолокационные данные, опубликованные 5 декабря, указывают на то, что российские войска продвинулись вдоль участка железнодорожной линии к северу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки.

Кроме того, геолокационные данные, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что российские войска также продвинулись к югу от террикона в Авдеевке.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-5-2023
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