Итоги недели для Украины: в чем позитив – что больше всего тревожит

На этой неделе Украина из военной зимы шагнула в очередную военную весну. Эксперты традиционно проанализировали для издания "Комментарии" наиболее яркие, с их точки зрения, моменты уходящей недели и их возможное влияние на ход российско-украинской войны.

Киев. Фото из открытых источников

Окончательно стало ясно, что российская тактика по созданию в нашей стране гуманитарного кризиса зимой не сработала

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник отмечает:

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Хоть российские удары по нашей энергетической инфраструктуре нанесли нам значительный экономический ущерб, привели к тому, что дефицит украинского бюджета вырос еще на 15-20 млрд долларов, главной своей цели — погрузить Украину в полный блэкаут, спровоцировать социально-экономическую катастрофу, стране-агрессору не удалось". "На уходящей неделе мы могли подвести итоги зимы. И они продемонстрировали, что российская тактика по разрушению украинской инфраструктуры, по созданию в нашей стране гуманитарного кризиса, не сработала

По словам эксперта, также в течение недели мы видели обострение боев вокруг Бахмута.

"Ситуация там ухудшается и, скорее всего, ВСУ придется отойти, по крайней мере, из части города. Либо покинуть его полностью. Если это произойдет, начнется новая стадия боев – уже на линии Краматорск-Славянск, – поясняет Руслан Бортник. – В военном плане также можно констатировать тупик в российском наступлении под Сватово-Кременной, где сконцентрированы огромные силы оккупантов. И всё же, РФ не смогла достигнуть там успеха".

Стоит вспомнить, по словам директора УИП, и заход ДРГ в села Брянской области.

"Эти события, – считает Руслан Бортник, – возможно, знаменуют собой новый этап войны, перенос ее на исконно российскую территорию, создание там широких антипутинских движений. С вероятным формированием новой модели оппозиции РФ, в том числе, ее военного крыла".

Резкий рост госдолга говорит о том, что продолжается жизнь в долг

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук так комментирует итоги недели:

"Следует обратить внимание на статистику по состоянию госбюджета, долга, а также те меры, которые принимает правительство в экономической политике. Так, резкий рост госдолга (более 5 млрд долларов за месяц – всего выше 116 млрд долл, что близко к 90% ВВП) говорит о том, что продолжается жизнь в долг. Формируется вредная и опасная привычка, когда у тебя есть поступления в бюджет за счет внешних источников, а внутренние ты особо не активизируешь. Это моральная угроза – когда рассчитываешь на кого-то, а не на собственные силы".

Опасно и то, продолжает эксперт, что основная часть поступлений от наших зарубежных партнеров – это кредиты. Пусть "длинные", пусть под небольшие проценты, но это, во-первых, придется отдавать, во-вторых, расхолаживает правительство в ракурсе необходимых реформ в секторе производства товаров и услуг.

"Кроме того, – отмечает Ярослав Романчук, – удручает индекс деловой активности. Опросы за февраль показали, что мы вновь глубоко в зоне минуса. Есть серьезный диссонанс между настроениями общества (оптимистичны в отношении будущего почти 90% респондентов) и промышленности (где ситуация прямо противоположная). Получается, люди, реально занятые в серьезных экономических процессах, видят, что правительство не понимает их проблем, не ищет пути их решения. Безусловно, победа будет за нами. Но после нее органам власти придется давать ответ на много острых вопросов, в том числе по налогам, по денежно-кредитной политике, по тотальному администрированию и так далее".

При этом всём, продолжает эксперт, 4 марта премьер отрапортовал об утверждении Государственной антикоррупционной программы до 2025 года.

"Это имитация нормального законодательного процесса в условиях экономики военного времени, – уверен Ярослав Романчук. – Когда такой экономики в Украине собственно нет, хоть даже в Германии и Франции уже задумываются над переводом своих экономик на такие рельсы. У нас же этот вопрос находится в состоянии перманентного замыливания. Потому в украинской экономике в целом – больше тревоги, настороженности и обоснованного пессимизма, чем надежды, которую выражает подавляющее большинство украинцев, когда их спрашивают о вере в победу".

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