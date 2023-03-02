К чему готовят россиян – что скрывается за провокацией Кремля с «украинской ДРГ» в Брянской области

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Кравцев Сергей
В четверг, 2 марта, информационное пространство всколыхнула новость о таинственной украинской ДРГ, якобы натворившей дел в Брянской области рф. Появились заявления о том, что диктатор страны-агрессора – путин – якобы вот-вот проведет экстренное заседание российского Совета безопасности по этому поводу. Потом это опровергли – мол, хозяин Кремля проведет оперативную встречу с Совбезом 3 марта. А вот запланированную путинскую поездку в Ставропольский край решили отменить. Что это было такое? К чему готовится рф или готовят россиян? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Провокация Кремля
Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский рассуждает так:
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Цели подобной провокации, по словам эксперта, могут быть разными:
– попытка влияния на внутреннюю аудиторию, которая всё больше недовольна действиями Кремля;
– попытка формализировать какую-то свою военную активность, публично заявляя, что виной всему не агрессия россии, а защита территорий рф от нападения со стороны Украины;
– попытка позиционировать украинскую армию не как военную силу независимого государства, а как какое-то террористическое формирование.
Также, отмечает он, существует версия о неких партизанских движениях внутри самой россии. И сегодняшняя акция якобы была их инициативой.
По мнению политтехнолога Петра Охотина, похоже, что постановочную провокацию на Брянщине пытались раскрутить, чтобы выставить украинцев террористами.
В-третьих, констатирует он, – у россиян должен возникнуть вопрос: "Зачем нам президент, который не может нас защитить?"
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