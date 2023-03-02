К чему готовят россиян – что скрывается за провокацией Кремля с «украинской ДРГ» в Брянской области

В четверг, 2 марта, информационное пространство всколыхнула новость о таинственной украинской ДРГ, якобы натворившей дел в Брянской области рф. Появились заявления о том, что диктатор страны-агрессора – путин – якобы вот-вот проведет экстренное заседание российского Совета безопасности по этому поводу. Потом это опровергли – мол, хозяин Кремля проведет оперативную встречу с Совбезом 3 марта. А вот запланированную путинскую поездку в Ставропольский край решили отменить. Что это было такое? К чему готовится рф или готовят россиян? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Провокация Кремля

Для Украины это кремлевское шоу не имеет никакого значения

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский рассуждает так:

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"Учитывая, что ранее украинская разведка сообщала о передвижении в том районе российских войск, в том числе без опознавательных знаков и в камуфляже, внешне похожем на украинский пиксель, самая вероятная версия – это российская провокация".

Цели подобной провокации, по словам эксперта, могут быть разными:

– попытка влияния на внутреннюю аудиторию, которая всё больше недовольна действиями Кремля;

– попытка формализировать какую-то свою военную активность, публично заявляя, что виной всему не агрессия россии, а защита территорий рф от нападения со стороны Украины;

– попытка позиционировать украинскую армию не как военную силу независимого государства, а как какое-то террористическое формирование.

"В пользу последней версии говорит и общая риторика Кремля, который зачастую использует по отношению к украинским военнослужащим пропагандистские клише типа "неонацисты", "украинские боевики" и т.п. В любом случае, для Украины это кремлевское шоу не имеет никакого значения, так как наша страна в своих действиях руководствуется объективной ситуацией и здравым смыслом, а не заявлениями врага", – подчеркивает Денис Гороховский.

Также, отмечает он, существует версия о неких партизанских движениях внутри самой россии. И сегодняшняя акция якобы была их инициативой.

"Эта версия маловероятна, учитывая общую бессмысленность данной акции с точки зрения какого-то результата, помимо медийного, – поясняет эксперт. – Однозначно можно говорить о том, что это не действия Вооруженных сил Украины, так как упомянутые в качестве якобы объектов нападения два села (Сушаны и Любечане) не имеют никакого стратегического значения в рамках военных действий. Кроме того, Украина неоднократно заявляла, что нас интересует только освобождение оккупированных россией территорий, но никак не захват каких-либо чужих земель".

У россиян должен возникнуть вопрос: "Зачем нам президент, который не может нас защитить?"

По мнению политтехнолога Петра Охотина, похоже, что постановочную провокацию на Брянщине пытались раскрутить, чтобы выставить украинцев террористами.

"А, что мы видим по факту? Во-первых, военкоры и местные власти в Брянской области путаются в показаниях — кто-то пишет о захвате заложников, кто-то о перестрелке. Во-вторых, это повод для служебной проверки российской верхушки ФСБ и пограничной службы в регионе", – поясняет эксперт.

В-третьих, констатирует он, – у россиян должен возникнуть вопрос: "Зачем нам президент, который не может нас защитить?"

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